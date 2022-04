Sar espera que el lunes abra el nuevo parking

Llegamos a Sar y Rafa Sexto nos recibe con ánimos. Quedamos en la plaza de la Colexiata de Sar donde podemos observar de nuevo cómo los coches han tomado el espacio: "habrá unos 80 vehículos", nos dice Sexto, "y algunos vienen y van, pero otros se quedan. Es un problema".

El Presidente de la agrupación folclórica nos recuerda el simbolismo de la plaza: "Tenemos que recuperar nuestro patrimonio histórico, la Colegiata es el emblema del barrio. No tiene sentido que una plaza que siempre fue utilizada por vecinos y vecinas para sus actividades, para hacer las fiestas o cualquier cuestión de ámbito social o cultural, que ahora no se pueda usar porque está plagada de coches".

La Plaza de la Colegiata de Sar, abarrotada de coches





Con el ánimo de encontrar una solución han decidido ceder la parcela que está en estado de abandono y que se utilizaba para jugar al fútbol. Vamos caminando hasta allá, a pocos metros de la Colegiata y frente al popular local hostelero "la Chantadina". Recorremos unos metros de una carretera que ahora es de sentido único y que tiene, en uno de sus lados, plazas de aparcamiento para residentes. Rafa nos dice que esas plazas se van a eliminar para que la carretera pase a ser de doble sentido y dé servicio de entrada y salida al nuevo aparcamiento. Las plazas que se pierden, con todo, se compensan con la puesta en marcha del nuevo espacio. Sexto nos insiste: "Consideramos que esta es una solución transitoria".

Una vez llegamos al futuro parking observamos un campo de fútbol descuidado y que ya no usa nadie para lo que fue creado, una placa con la foto de un vecino al que se le reconoce su trabajo por el barrio y dos locales que servían de vestuarios y oficinas con los cristales rotos y en estado de abandono. También nos llama la atención un carrito de compra y varios residuos tirados por el suelo. Rafa Sexto nos explica que ahora hay gente que se cuela para hacer botellón: "No somos capaces ni de controlar, ni de vigilar ni de asumir la limpieza continua, ni un mantenimiento de todo esto. ¿Qué pasa si alguien se nos mete aquí mañana?, ¿Qué pasa si alguien queda pegado en esos enchufes que están ahí pegados? El responsable es la asociación, como propietaria legal de los terrenos".

La agrupación folclórica invitó e informó a las demás asociaciones del barrio para que conociesen de primera mano el futuro de la parcela. Las plazas de aparcamiento no tocan el campo de fútbol y la idea es que se pueda reformar uno de los locales para convertirlo en un espacio de uso sociocultural, para todos los vecinos. Con todo, el problema de aparcamiento tenía que solucionarse.

"Hubo mucha gente que trabajó aquí en el equipo de fútbol que tuvo que abandonar porque no recibió apoyo de nadie. No podemos reclamar un campo de fútbol cuando no tenemos equipo. Nosotros estamos intentando recuperar el equipo y las cosas que tuvo Sar, porque fue un barrio que cultural y socialmente siempre estuvo a la vanguardia de los barrios de Santiago". Rafa Sexto preside la agrupación folclórica y reconoce que cuesta sacarla adelante, si bien, en su caso, unas 200 personas están inscritas en el colectivo, ya sea en la escuela de baile, canto o pandereta.

Así es que, el Lunes Santo arrancará el nuevo aparcamiento en el barrio: "Estuvimos reunidos con el concejal de Tráfico de Santiago, Gonzalo Muíños, y la idea es que el lunes se empiecen a usar las nuevas plazas y que se cierre la plaza de la colegiata a los coches que están aparcados. A partir del jueves se empezará a señalizar".

Audio Rafa Sexto, presidente de la Agrupacion folclórica de Sar