Santiago presenta la programación de Navidad con los dedos cruzados

"Es justo en estos momentos cuando hay que hacer un esfuerzo extra para mantener las cosas que nos hacen felices y mejorar nuestro estado de ánimo": lo decía el concelleiro de Festas, Gonzalo Muiños, en la presentación de la programación navideña. Desgranó los planes hasta el día de Reyes hilvanando todo con "si las condiciones lo permiten... si esto no se complica"... y, coronavirus mediante, para los que no quieran perderse desde primera fila alguna de las citas destacadas, hay que coger agenda y empezar a anotar.

Desde hoy mismo, 1 de diciembre, está abierta la inscripción para participar en la Cabalgata de Reyes. Como te avanzamos en Cope Santiago, el desfile saldrá este año desde la Plaza de la Merced de Conxo. En la web reservas.gal puedes encontrar ya los formularios para inscribir a los aspirantes a pajes. Los más pequeños podrán ir acompañados de un adulto, en las carrozas del Cartero Real y la Estrella. Los mayores, en las de sus Majestades. El 22 de diciembre se hará el sorteo entre todos los inscritos y se comunicará a los agraciados que tienen su plaza reservada.





Otra fecha para anotar en la agenda: el 28 de diciembre se podrán empezar a reservar las entradas para la recepción con Melchor, Gaspar y Baltasar. Este año volverá a ser en San Domingos de Bonaval, en horario de mañana y tarde. La reserva será a través de la web entradas.ataquilla.com



FIN DE AÑO CON ORQUESTA Y COTILLÓN EN EL OBRADOIRO

El concello prepara para despedir el año una fiesta en el Obradoiro, amenizada por la Orquesta París de Noia. El concelleiro de Festas dijo que "el cotillón ya está encargado...pero habrá que esperar hasta el último momento para ver qué aforo se puede establecer. Habrá protocolos, empresa de seguridad para controlar quien entra y quien no entra". No habrá que reservar entrada para asistir.

Antes de acoger la despedida del 2021, el Obradoiro volverá a ser escenario de la final de la San Silvestre: se recupera este año la carrera que en 2020 se quedó en suspenso por el covid.





Este viernes, 3 de diciembre, tendrá lugar el encendido de la iluminación navideña, a las seis de la tarde. Antes, a mediodía, se inaugura el Mercadillo de Nadal. En la edición de este año, entre los puestos de Carreira do Conde y los que se instalarán en Área Central, en los cinco turnos previstos se podrán admirar y adquirir las creaciones de 76 artesanos diferentes.



EL AUTOCINE VUELVE EN NAVIDAD

Además de la programación prevista en los Centros Socioculturales, el Festival do Apego o el Mercado da Estrela, otra de las citas que no falla en la programación navideña este año en Santiago es el autocine. Los pases serán entre el 26 y el 30 de diciembre y la oferta incluye cintas para adultos y para público familiar, como Los Croods 2, O Xinete do Dragón, Pinocchio, O noso último verán en Escocia o Un Amor por descubrir. La entrada es gratuita pero hay que reservar previamente en la web autocine.gal