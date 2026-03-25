Si robaron en tu casa del área de Santiago el pasado mes de diciembre, igual reconoces alguna de estas joyas

El Equipo Territorial de Policía Judicial (ETPJ) de la Guardia Civil de Santiago de Compostela en colaboración con la Guardia Civil del Puesto Principal de Milladoiro - Ames, ha logrado esclarecer la ola robos registrada el pasado mes de diciembre con la detención de dos personas como presuntos autores de los mismos, aunque no se descartan más detenciones.

Todo tras una investigación tutelada por el Tribunal de Instrucción nº 2 de Santiago de Compostela, que se inició a raíz de la comisión de varios robos con fuerza en viviendas y que contaban todos con un modus operandi similar.

vigilancia de las casas VACÍAS en zonas residenciales

Durante la investigación, los agentes comprobaron que se trataba de un grupo criminal afincado en Cataluña, desde donde se desplazaban a distintos puntos de la geografía nacional, permaneciendo en el lugar varias semanas para la comisión de los ilícitos.

Ya instalados en el lugar, el modus operandi consistía en trasladarse a zonas residenciales próximas a ciudades o pueblos durante el día, para localizar posibles objetivos, una vez seleccionados, realizaban un estudio de los accesos y posibles vías de escape.

Posteriormente, generalmente al anochecer, se desplazaban en el vehículo hasta una zona próxima, permaneciendo el conductor en su interior en labores de vigilancia mientras el resto del grupo, una vez comprobado que en su interior no se encontraban los moradores, accedía a la vivienda, registrando las habitaciones principales en busca de joyas y dinero en efectivo preferentemente.

Tras conseguir su objetivo, regresaban al vehículo y se trasladaban a otro domicilio, en ocasiones en las proximidades del anterior, llegando a realizar hasta 2 o 3 robos en pocas horas y en la misma noche.

DOS DETENIDOS EN PRISIÓN Y GRAN CANTIDAD DE OBJETOS RECUPERADOS

Como fruto del trabajo de campo realizado, los guardias civiles actuantes, lograron la identificación y localización de 2 de los componentes del grupo, así como la recuperación de gran cantidad de las joyas sustraídas

La Guardia Civil procedió a la detención de estas 2 personas como presuntos autores de varios delitos de robo con fuerza y otro de pertenencia a grupo criminal y a la incautación de los efectos encontrados.

Las joyas recuperadas fueron restituidas a sus legítimos propietarios, quedando aún gran cantidad de ellas sin entregar, por lo que si alguna persona considera que alguna de las que aparece en la fotografía puede ser de su propiedad, puede personarse en las dependencias del ETPJ de Santiago de Compostela para su reconocimiento y recuperación.

Los detenidos, junto con las actuaciones, fueron puestos a disposición del mencionado Tribunal, decretando la Autoridad Judicial su ingreso en Centro Penitenciario. La investigación continúa abierta, no descartándose más detenciones.