CA rechaza la sentencia y Son de Teo utiliza la etiqueta "España es un estado fascista"

Hoy ha sido día de reacciones a la sentencia del procés también en Galicia.

El presidente de la Xunta, Núñez Feijóo, ha llamado a acatar la decisión de la justicia a pesar de que "habrá a quien no le guste y habrá a quien le parezca dura o blanda". Entretanto desde el BNG en Galicia aseguran que el proceso no ha sido justo y creen que la sentencia estaba ya escrita desde antes de celebrarse el juicio. Por su parte el PSdG apela a respetar las decisiones judiciales y llama a un diálogo político, no obstante añaden: "Dentro del marco constitucional".

¿QUÉ OPINAN LOS PARTIDOS A NIVEL LOCAL?

No cabe esperar cambios de argumento en las agrupaciones locales. Es de suponer que ratificarán el argumentario trasladado por los órganos de dirección regional. Con todo, en nuestra comarca hay partidos que no tienen las mismas jerarquías, pero que también se han posicionado.

El partido que gobernó Santiago de Compostela en la pasada legislatura, Compostela Aberta, ha mostrado su rechazo a la condena. A través de un comunicado rechazan la sentencia y creen que genera un precedente "muy grave en el Estado español".

Aquí se puede leer el comunicado íntegro de la formación liderada por Martiño Noriega.

No obstante hay partidos que van más allá de la condena. Son de Teo, la formación política que en la actualidad gobierna Teo en una coalición con el PSOE no ha parado de compartir en sus redes sociales en las últimas horas las reacciones e informaciones del sector independentista catalán.

Incluso la formación Son de Teo y el propio alcalde que pertenece a ese grupo, Rafael Sisto, han utilizado el hashtag (la etiqueta) # Spain Is A Fascist State, lo que es fácil de traducir del inglés: España es un estado fascista.

En ese tweet que no ha pasado desapercibido y que ha sido retuiteado por el propio regidor teense, llaman a la movilización ciudadana en contra de la sentencia. Las concentraciones están convocadas por la plataforma "Galiza con Catalunya" en varias localidades gallegas a partir de las 20 horas. En Santiago se congregarán en la Plaza del Toural.