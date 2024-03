La razón por la que dicen que en Galicia se hace el mejor pan del mundo: "No somos conscientes"

Es muy difícil que alguien ponga en duda que Galicia es uno de los lugares de España donde se elabora mejor pan. Por eso llama la atención que hasta ahora nadie se hubiese dedicado a recopilar la riqueza y diversidad de la elaboración de este alimento base en la dieta atlántica como acaba de hacer Edu Lavandeira (Vigo, 1981), realizador audiovisual, instagramer y "panarra gallego", como él mismo se autodefine en su perfil en redes sociales donde es más conocido como Opelouro.

Y que ha titulado "Pan galego, receitas e historias do mellor pan do mundo" un libro que acaba de publicar tras un largo trabajo de campo que le ha llevado a recorrer buena parte de la geografía gallega, recogiendo "sobre todo recetas de pan, pero también de la elaboración de masas para empanadas y dulces", reconociendo que el trabajo no ha podido ir más allá porque todo el material "daría para una enciclopedia".

HISTORIA DEL PAN, HORNOS TRADICIONALES Y RECETAS

Editado por Xerais, se trata de un libro dividido en distintas partes, nos cuenta Edu, empezando por repasar la historia del pan en Galicia "y por qué el pan aquí es tan bueno y sobrevive con una elaboración muy ancestral", otra más documental con un recorrido por panaderías más tradicionales con hornos de leña "y donde se hacen panazos tremendos" y una última parte, la más importante, con las recetas de los panes más emblemáticos de Galicia, masas de empanadas "que ya solo este apartado ya tendría un libro propio" y bollería autóctona, una gran desconocida porque "ni los mismos gallegos somos conscientes de que exista".

Un trabajo de campo que ha basado en lo hecho previamente aprovechado sus anteriores trabajos audiovisuales, como la serie Maestros del Pan emitida por Canal Cocina, pero redescubriendo zonas y descubriendo otras "como la zona del Deza y de Lalín", donde Edu sitúa la elaboración de alguno de los mejores panes de Galicia junto con Neda, en la comarca de Ferrol "impresionante por el abanico de panaderías tradicionales que tienen todavía", y otras zonas como la de Carballo en Ourense, O Porriño al sur de Pontevedra o la comarca de Santiago.

Y que le ha llevado ha compilar todas estas historias y recetas "en un intento de acercamiento a la realidad de la elaboración aquí del pan" porque han quedado muchas zonas sin poder cubrir "ya que en ese aspecto Galicia es bastante inabarcable".

EL MEJOR PAN DEL MUNDO

Este trabajo de Edu Lavandeira tuvo un antecesor en "Planeta pan", una recopilación de los mejores o más singulares panes de todo el mundo, lo que le permitió recorrer muchos países. Un recorrido tras el que, reconoce el propio autor, "me marqué como objetivo hacer lo propio con los panes de Galicia".

Lo que le convierte en una de las personas más indicadas de todo el planeta para que se le pregunte si en Galicia se hace uno de los mejores panes del mundo, a lo que no duda en responder que "sí, sin duda, en Galicia se hace uno de los mejores panes del mundo por tener una miga húmeda, bien alveolada, con agujeros grandes, esponjosa, tierna y con mucho sabor a cereal" que, asegura, "es como a mí me gusta y que cualquier gallego calificaría como el mejor pan del mundo".