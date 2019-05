¡Que viva la Ascensión!

Hay tres jueves en el año que brillan más que el sol: Jueves Santo, Corpus Christi y el Jueves de la Ascensión.

Es el refrán que todo el mundo repite cuando se acerca la fiesta, también hay otro: "Se chove na Ascensión, chove, un día si e un non". En esta ocasión no nos importa mucho que se cumpla esa predicción, porque la previsión meteorológica apunta a anticiclón, sol y calor, con máximas de 31ºC. Si las creencias populares no yerran, se avecina un buen verano en lo meteorológico.

Hoy arrancan las celebraciones. A las 12 horas de este mediodía los compostelanos escucharemos el sonido de las bombas de palenque anunciando el comienzo de las fiestas, después veremos a los cabezudos desfilar por las calles de la zona histórica desde la Rúa Nova. Estos personajes son muy queridos en Santiago, especialmente por los más pequeños.

Hoy, además, también arrancarán las actuaciones musicales en dos puntos principalmente en la ciudad: La Quintana y el Toural. En la plaza de la Quintana tendrán lugar las grandes actuaciones que son todas gratuitas. Esta noche veremos a los ex triunfitos Roi Méndez, Ana Guerra o Carlos Right, además de otros jóvenes de trascendencia como Ana Mena. El Toural acogerá los conciertos más "autóctonos". Esta noche, a partir de las 23 horas, escucharemos a Davide Salvado.

Mañana es el día propio, día festivo en la ciudad. La feria cabalar en Amio será la gran protagonista, de nuevo, con Jacobo Pérez Paz de speaker, comentando cada paso desde las 09:30. Habrá concursos de andadura gallega, de ponis o morfológicos de pura raza gallega.

Por la tarde tocará disfrutar de los grupos folclóricos en la zona monumental. Ya desde las 18 horas podremos ver a distintas agrupaciones clásicas en Santiago: Brincadeira, Colexiata de Sar, Cantigas e Agarimos y Ultreia y la gran actuación conjunta a las 20 horas en la Azabachería.

A esa misma hora, actuación para no perderse en Platerías: la banda municipal de música.

Y por la noche, en la Quintana, más música: Lorca Namorado, con Abe Rábade, Salvador Sobral o Kike Morente, a las 22 horas.

Tampoco faltarán las orquestas en la Alameda o el torneo de chave. Consulta el programa aquí.