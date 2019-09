Cómo actuar si te ataca un perro en la calle

El ataque se dos perros de raza american stanford este domingo a una mujer en Melide ( A Coruña) ha reabierto el debate sobre la peligrosidad de algunas razas. Hay quien defiende más restricciones a la tenencia de ese tipo de animales y quien cree que el riesgo no está en el can sino en el dueño y en el tipo de educación que le ha dado.

En ese sentido Óscar Villar, director de XEA (la empresa que se encarga de la recogida de animales abandonados en 25 ayuntamientos gallegos) cree que el caso de Melide podría obedecer a que los perros no estuviesen correctamente socializados. "Si estuvieran de salir habitualmente, de ver gente habitualmente, de dejarse tocar no tendrían por qué atacar".

De todos modos, el ataque de este domingo no es habitual en esa raza, que sí suele ser muy dominante con otros perros, sobretodo de su mismo sexo.

Cómo rechazar el ataque de un perro peligroso

¿Y qué hacer si nos ataca un perro? Óscar Villar alerta de un error muy común: hacernos con un palo y levantarlo para amenazarlo, como si fuese una persona.

El animal va a morder lo que tenga más cerca, en este caso nosotros. Si llevamos un palo debemos dirigirlo hacia el perro, para que si muerde algo que sea la madera. La indicación en este caso sería "seguir andando con el palo hacia el animal para evitar un enfrentamiento", explica. "Nunca hacerle frente, intentar marcharnos".

La mujer atacada en Melide está ingresada en el Hospital Clínico de Santiago y está pendiente de una intervención quirúrgica. Según testigos presenciales presentaba heridas por todo el cuerpo, sobretodo en la zona de la cabeza.