Qué no debes hacer si te encuentras con un jabalí malherido

Cada vez es más habitual encontrarse en el monte con corzos o jabalíes e incluso en zonas relativamente cercanas a las ciudades. También crece el número de ciudadanos que ante un animal herido decide llamar al servicio de Recuperación de Fauna Salvaje de la Xunta. Esta misma semana llegaba a la delegación de Pontevedra un búho en mal estado que ingresó en el centro de Cotorredondo para recibir tratamiento veterinario.

Son precisamente las aves los inquilinos más habituales en ese tipo de servicio, tal y como explica a Cope Galicia Pablo Caballero, responsable de Conservación de la consellería de Medio Ambiente en Pontevedra. Además la labor que hacen con esos animales es buena "se consigue recuperar el 50% de ellos y llevarlos de regreso a su ambiente natural", remarca con los datos de 2019 en la mano.

Una cría de cárabo en el parque de Castrelos Tras comprobar que estaba bien, los agentes se pusieron en contacto como el Centro de Recuperación de Fauna de Galicia, ubicado en Carballedo. 05 feb 2020 - 07:37

EL PELIGRO DE AUXILIAR A UN MAMÍFERO

Pero, ¿qué debemos hacer si el animal que nos encontramos herido es un mamífero? Los expertos lo tienen claro: llamar a los centros de recuperación de fauna para que sean especialistas quienes manipulen al jabalí o al corzo, porque hacerlo nosotros mismos podría ser peligroso. "A veces se utilizan dardos tranquilizantes", indica Pablo Caballero, porque el animal austado podría mordernos o embestirnos y hacernos mucho daño.

Otra de las recomendaciones del servicio de Conservación de la Naturaleza de la Xunta es la de no precipitarnos a la hora de intentar salvar un ave. "A veces un polluelo puede parecer que necesita ayuda, pero debemos esperar a ver si se la presta su propia madre". No hay que tener prisa, por tanto, y los servicios veterinarios sólo actuarían cuando no sea posible recuperar al animal herido por los medios naturales.