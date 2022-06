"Purple drank" o "lean", la peligrosa bebida detectada en un botellón de Santiago de Compostela

El Colegio de Farmacéuticos de A Coruña distribuyó ya el pasado mes de febrero una circular entre los profesionales recordándoles que los medicamentos con codeína pueden producir dependencia y que solo pueden dispensarse con receta médica.

Precisamente estos días sabíamos del caso de una chica de Santiago de solo 15 años que fue sorprendida por la policía local en un botellón tomando "purple drank", un preparado en el que se mezcla jarabe de la tos con codeína y sprite y con el que algunos jóvenes buscan efectos psicoactivos.

A la mezcla se la conoce también como “lean” y se popularizó en ambientes raperos y traperos de los Estados Unidos estos últimos años.

CONVULSIONES Y PELIGRO DE MUERTE

El consumo de ese tipo de preparados es minoritario. "Fue un caso puntual", explican desde el ayuntamiento de Santiago de Compostela, pero los farmacéuticos alertan del peligro de ese tipo de prácticas: una intoxicación aguda puede ser mortal. "Provoca convulsiones, alucinaciones e incluso puede provocar la muerte".

No es sencillo conseguir jarabe con codeína si no lo receta un médico. En las farmacias sólo se dispensa con receta y el paciente debe enseñar el DNI. Antonio Busto, farmacéutico en Noia y experto en abuso de medicamentos recuerda que hay circulares europeas que alertan de "uso recreativo" de ese tipo de medicinas y que su venta está controlada en las boticas.

POCO COMÚN PERO CONOCIDO POR LOS JÓVENES

¿Es común el consumo de ese tipo de productos entre los jóvenes? ¿saben de casos en su entorno?

"Es una bebida que se hace en Estados Unidos y se ha empezado a popularizar aquí", explica un joven en Santiago a Cope. "No es tan tan común pero si veo un caso tampoco me parece extraño".

Otra chica afirma que lo ha visto en una casa a la que acudió en una fiesta. "Yo me fui porque no me gustan esas cosas".