El Psoe pierde la alcaldía de Santiago y Bugallo se va

Cuatro concejales menos que en 2019 y más de 8.000 votos que se han quedado por el camino desde entonces. "Mal resultado" en palabras del candidato socialista a la reelección, Xosé Sánchez Bugallo, que compareció a las diez y media de la noche en la sede de campaña para anunciar que no estará en la "nueva etapa" que se abre tras estas elecciones. Bugallo continuará en la alcaldía hasta el 16 de junio, pero avanzó que no tomará posesión ya ese día junto al resto de la corporación.

"Estarei sempre a disposición das miñas compañeiras e compañeiros e a disposición do goberno municipal, sexa este da cor política que sexa". Considera Sánchez Bugallo que "a maioría progresista queda claramente consolidada e recoñecida na corporación municipal" y espera que eso se "reflicta nun goberno progresista para Santiago", apuntando hacia una coalición tripartita.

Agradeció el trabajo de todos los que lo acompañaron por el servicio prestado a la ciudadanía, dijo, y asumió "a total, absoluta, única responsabilidade do resultado electoral, que francamente foi malo, e do que me considero único e exclusivo responsable...e nada máis"

Él fue el único también en mantener una media sonrisa durante la breve comparecencia en la que lo acompañaron buena parte de los miembros de la lista: todo el mundo con caras muy largas, ojos llorosos de alguna concelleira y nadie dispuesto a dar ninguna explicación más, una vez que el candidato insistió en que no respondería a ninguna pregunta. Se despidió parafraseando a Machado: "en política, os servidores públicos debemos estar sempre lixeiros de equipaxe, cando rematou a misión e a responsabilidade, para deixala con rapidez e sin mirar atrás"

Con la renuncia de Sánchez Bugallo se salva el edil Gonzalo Muiños, número siete de la candidatura y uno de los hombres fuertes del actual gobierno y que quedaría fuera del grupo municipal. Este movimiento coloca además a la número dos de la lista, Mercedes Rosón, como primer nombre y, en principio, líder de los socialistas en el concello en la nueva etapa que se abre tras el 28M.