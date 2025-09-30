Provocan daños por valor de 12.000 euros en el mobiliario urbano de A Estrada (Pontevedra)

La Policía Local de A Estrada (Pontevedra) ha identificado a cinco personas en relación a los actos vandálicos registrados este pasado fin de semana en el casco urbano de la localidad contra el mobiliario urbano y que han provocado daños que el Concello estradense cifra en 12.000 €.

El cuerpo policial remitirá el atestado al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción y a la Fiscalía de Menores, ya que una de las personas que fueron identificadas en el alcanza la mayoría de edad.

Aunque la Policía Local tenga identificadas a cinco personas, no implica que sean cinco los autores materiales de estos, ya que el grado de implicación de cada una de ellos será una cuestión que se dirimirá según avance el procedimiento

DAÑOS EN ESPACIOS PUBLICITARIOS, FUENTES Y JARDINERAS

Fueron varios los puntos donde se registraron actos vandálicos en las últimas horas. Uno de ellos fue la peatonal calle Calvo Sotelo donde quedó destrozado un tótem publicitario de la Asociación de Comerciantes de A Estrada (ACOE).

A mayores, la Policía Local contabiliza importantes daños en la fuente existente en la Puerta del Sol, en un pivote luminoso de la Calle do Cruceiro y también en diversos árboles y jardineras. Estos últimos elementos fueron objeto de esta acción vandálica justo cuando acaban de ser repuestas sus plantas.

Daños que lamentaba el alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao ya que desde el Ayuntamiento se viene realizando un importante esfuerzo por mejorar la limpieza y estética de las calles estradenses y que los actos vandálicos echan por tierra el trabajo de mantenimiento.

Agradeciendo la colaboración ciudadana que fue necesaria para la identificación de estas personas y animando a que esta implicación se mantenga por el bien común, ya que “Evidentemente, no hay ni puede haber un policía en cada esquina y momento y todos precisamos colaborar para que podamos tener una villa tranquila y cuidada, procurando que estos actos no se repitan y estas estampas puedan quedar en el anecdótico”.