Problemas de suministro de piezas en los talleres de Galicia: 3 meses esperando para poder pasar la ITV

Los talleres de toda Galicia confirman algo que vienen denunciando algunos conductores desde hace meses. Es complicado conseguir algunas de las piezas que se utilizan para el arreglo de los vehículos. El problema se detectó durante la pandemia y se ha agravado los últimos meses.

Tenemos que reparar el coche, necesitamos una pieza concreta y en el taller nos dicen que no saben cuánto tiempo van a tardar en conseguirla. Es algo que está pasando desde hace meses y además cada vez de modo más habitual.

"En certa maneira falta pezas, sobretodo en coches vellos a partir dos 10 anos e en pezas electrónicas tamén nos atopamos este tipo de problemas", explica Mateo desde su taller Ansu-Car en Milladoiro, a pocos kilómetros de Santiago.

"As fábricas deixaron de fabricar algunhas pezas dos coches máis antigos" y a eso hay que sumar los problemas con las materias primas que hacen difícil acceder a componentes electrónicos.

Un taxista tiene que esperar 3 meses para pasar la ITV por la falta de una pieza

Mateo nos cuenta, además, un caso caso concreto que que sufre en su propio taller, el de un taxista de la zona de Santiago que lleva tres meses esperando para pasar la ITV porque necesita una pieza que no da llegado.

"Encontrámonos co problema de que o anillo do airbag tiña un problema, hai que cambialo e non chegamos a encontralo. Estamos ainda agardando pola peza e o taxista agardando para poder pasar a revisión. Leva case tres meses".

No se trata de un vehículo antiguo, además, sino de un coche de solo 6 años. En los coches de más de 10 años el problema suele ser más recurrente.

¿Cuál es el problema con la falta de algunas piezas para los coches? Desde un taller de Brión, también en la comarca de Santiago, explican que los fabricantes han dejado de hacer algunos componentes de los vehículos de más de diez años y en esos casos solo se pueden encontrar en los desguaces. A eso habría que sumarle los problemas de suministro de materias primas que hace difícil también acceder a algunas piezas nuevas.

Lo mismo nos cuentan desde otro centro de reparaciones en el centro de Santiago de Compostela. Desde hace unos meses se han agravado los problemas de acceso a algunas de las piezas que necesitan para hacer reparaciones.

"É bastante frecuente que haxa retrasos nalgunhas pezas. Dunha semana a dous meses, chegamos a tener no caso dun Mercedes", relata Manolo en un descando entre arreglo y arreglo.

"Está pasando igual que pasou coas lavadoras. Queren renovar o mercado e non fan pezas novas".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En su taller también han tenido casos de coches que tienen que esperar durante meses para pasar la ITV por falta de piezas necesarias para recibir el ok en la revisión obligatoria.

Aumento de la demanda de piezas en los desguaces

La falta de respuesta de los fabricantes ha hecho que aumente la presión sobre los desguaces, que se abastecen de coches que dejan de circular pero que pueden tener piezas aprovechables en buen estado.

Desde hace meses notan un incremento de pedidos, de piezas sueltas y también de motores enteros para cambiar.

"Para los vehículos más antiguos buscan el motor completo para que el vehículo siga en funcionamiento", explica a Cope Jéssica desde Desguaces Viana, en Ourense.

¿Cuánto se ahorra si acudimos a un desguace en vez de comprar la pieza de primera mano? En el caso de un motor entero el descuento es de aproximadamente un 50%.

Si hablamos de piezas sueltas también hay ahorro pero algo inferiro. "Entre un 30 y un 40%", destaca Jéssica.