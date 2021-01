La previsión turística en Santiago es "francamente mala" hasta el verano

Hemos arrancado el Año Santo de 2021 en la ciudad del Apóstol Santiago. Tradicionalmente, los años Xacobeos, son años de mucho turismo en la capital de Galicia, lo que trae bonanza económica a toda la comunidad. Con todo, en este ejercicio la pandemia del coronavirus sigue azotando con fuerza al mundo entero y deja notar sus efectos en la movilidad de la población y en su ocio.

Hay mucho menos ambiente en las calles de la ciudad compostelana y los turistas no llegan debido a las restricciones para poner freno a los contagios del covid. Hay que recordar que Galicia permanece cerrada perimetralmente durante todo el mes de enero, solo se permiten entradas o salidas a la comunidad por causas justificadas.

Las autoridades apelan a la responsabilidad porque, tras las Navidades, se nota un aumento de la presión hospitalaria y de los enfermos en toda España y en otros países de Europa que han tomado medidas más drásticas como la vuelta al confinamiento domiciliario. ¿Llegará esa medida a nuestro país? En Galicia, Núñez Feijóo lo descarta pero, al mismo tiempo, los expertos sanitarios que asesoran al gobierno gallego piden a la población que solo salgan para lo esencial, que nos "autoconfinemos".

MALA PREVISIÓN TURÍSTICA EN SANTIAGO PARA EL PRIMER SEMESTRE DE 2021

Con esta situación es fácil entender que las expectativas turísticas para este 2021 no son positivas. Lo expresaba en las últimas horas el responsable de turismo del Ayuntamiento de Santiago. El concejal Sindo Guinarte habla de una previsión "francamente mala" en Santiago, al menos hasta el verano.

Guinarte considera que "no hay que andar con eufemismos", pues la actividad turística se ve totalmente condicionada por las restricciones derivadas de la pandemia. Así, expresa que "ojalá" en verano pueda recuperarse la llegada de visitantes, si bien deja claro que hacer "cábalas y previsiones" es "muy arriesgado". "No me atrevo a dar una fecha aproximada", sostiene sobre la recuperación turística.

Y es que "teniendo en cuenta el ritmo de vacunación" y los "graves problemas" que también se viven en países del entorno, observa como "impensable" retomar cifras de turistas antes de verano.

Las autoridades, eso sí, no dejarán de coordinarse para cerrar actividades tan pronto se pueda. Se prevé retomar las mesas de trabajo con el Arzobispado y Turismo de Galicia para hablar de la programación del Xacobeo.

La Iglesia ha prorrogado el Año Santo, así es que 2022 también será, de manera extraordinaria, año jacobeo en Santiago. Para el sector turístico esta noticia ha traído alivio ante un 2021 lleno de incertidumbre.