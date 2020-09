La Policía local de Santiago interviene en 115 fiestas en pisos desde junio

Desde el mes de junio en Santiago de Compostela la Policía Local ha tenido que intervenir en 115 fiestas en pisos. No es una cifra menor. El Concejal de Seguridad Ciudadana en la capital gallega, Gonzalo Muíños, asegura que "desde que salió el decreto de la Xunta se intervino en más de un centenar de pisos desde mediados de junio. Vemos un incremento (de fiestas), pero también se ha incrementado la respuesta de la Policía. Obviamente insistimos a los vecinos para que nos sigan alertando y llamando".

Volvía a pedir responsabilidad a la gente joven: "es por su bien, por sus padres y sus abuelos". Y ante el inicio del curso universitario avisa: "vamos a ser implacables".

Oleada de robos en San Pedro En la zona de Belvís, en Santiago, los vecinos denuncian problemas graves de convivencia y se multiplican los robos en el barrio Redacción COPE SantiagoSantiago 15 sep 2020 - 11:29

Sobre las quedadas de pandillas en túneles o en el entorno del Río Sarela, como denuncian los vecinos de San Lourenzo, asegura el responsable municipal de seguridad que fueron los vecinos los que dieron el aviso, "también en la Finca do Espiño". Habla Muíños de grupos de chavales que realizan "microbotellones". El concejal de seguridad en Compostela insiste en que la Policía Local revisa estas zonas de ocio de manera frecuente para comprobar que se utiliza la mascarilla y que se cumplen las normas anticovid y de máximo 10 personas en las reuniones.

ÚLTIMOS ROBOS EN SAN PEDRO

Desde el Concello de Santiago aseguran conocer la situación de conflictividad que se vive en Belvís y que deriva de la ocupación ilegal de viviendas. Los robos y el trapicheo se han incrementado en el barrio de San Pedro.

En este sentido, Gonzalo Muíños hacía un llamamiento a los vecinos para que, cuando vean algún acto delictivo, amenazas o agresiones, denuncien en el momento y se garantice así una "pronta respuesta". Mantiene el concejal de seguridad ciudadana que no son situaciones agradables y espera que en el mes de octubre se pueda celebrar una reunión entre las fuerzas policiales y los vecinos para tratar de buscar soluciones.

Le preguntamos si ha habido detenciones y Muíños nos explica que no: "Se abrieron diligencias contra una persona que estaba ocupando una casa, pero no hay detenciones sobre estos últimos delitos en San Pedro". Apela el concejal a "ser valientes" y denunciar cualquier situación: "las amanezas no son agradables, pero la denuncia es importante y en la Comisaría y sobre todo si hay sospechas de trapicheos".

PEATONALIZACIÓN DE MAZARELOS A PARTIR DE OCTUBRE Y POR FASES

Gonzalo Muíños explicó en COPE Santiago que la peatonalización en Mazarelos llegará por fases. A partir de octubre espera poder cerrar esta zona al tráfico pero a partir de las 15 horas para provocar las menores posibles a los trabajadores y usuarios de la Plaza de Abastos.

No obstante, la idea del gobierno municipal es que el cierre de esta zona del casco histórico sea al 100% y durante todo el día y la noche, pero "los placeros y distribuidores de mercancía podrían seguir yendo a la Plaza de Abastos por la mañana, pero estamos trabajando la policía y los técnicos".