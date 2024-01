Pellets: Temor al daño en la imagen del pescado y marisco de Galicia

El sector pesquero, los productores y quien vive del mar en Galicia mostraba su preocupación por la imagen que se está trasladando del pescado y marisco de esta comunidad. De momento: “Vender se vende igual” nos dicen en la Plaza de Abastos de Santiago de Compostela.

Las depuradoras de moluscos rechazan que los pellets pongan en riesgo estos productos. La inspección sanitaria es estricta, insisten. Pero temen el daño a la reputación de unos productos por los que Galicia es conocida fuera de sus fronteras.

¿Qué nos dicen quienes están a pie de calle? Los que hablan día a día con los consumidores son los placeros y placeras… la gente empieza a preguntar por las bolitas en el mercado de Santiago. Nos lo decía Pili, pescadera: “Te preguntan, ¿no traerán pellets en el estómago? La gente lleva pescado igual, pero es temporada baja (en la venta)”.

Limpiando pescado, nadie ha encontrado los famosos residuos, cuando sí aparecen restos de redes, por ejemplo. Insiste María José, otra placera de Compostela: “Yo me fijé estos días en todos los peces y aún falta la primera bolita… y a algunos le abrí la tripa a propósito”.

A pie de puesto, nadie se plantea dejar de llevarse pescado a casa por este episodio, aunque sí hace reflexionar sobre los alimentos que tomamos: “Hoy en día nos debería preocupar por la contaminación, en general, de la sociedad”. Nos explica una clienta.

Julia, otra compradora de la Plaza de Santiago, nos dice: “es una vergüenza”. Aunque ella seguirá comprando porque si te paras a pensar… “No compraríamos atún por el mercurio, ni pez espada… pero es una desgracia y tendremos para largo”.

Tanto vendedores como clientes critican a los políticos por el espectáculo de estar tirándose los trastos unos a otros: ese rifirrafe sí que perjudica.

El sector pesquero no se merece el daño que se le está haciendo. Los productos del mar de Galicia tienen una altísima calidad y desde la @Xunta haremos todo lo posible para contrarrestar la imagen que, de forma interesada, se está dando. Pido responsabilidad pic.twitter.com/8m0mPl3W8a — Alfonso Rueda (@AlfonsoRuedaGal) January 12, 2024





SIGUE LA RETIRADA DE LOS PELLETS EN GALICIA

Mientras, en Galicia sigue la retirada de pellets en la costa. Si bien, los ayuntamientos costeros donde se preparaba este fin de semana la limpieza de playas por la llegada de más plásticos arrastrados por las corrientes, están valorando suspender los operativos de coordinación de voluntarios por las malas condiciones meteorológicas. A partir del sábado se esperan, en las Rías Baixas lluvia y viento fuerte.

Cristobal López, de Ecoloxistas en Acción, explica en COPE: “Estamos desaconsejando que este fin de semana vayan a limpiar. Estamos hablando de mucha lluvia y viento. Ya no es el peligro de la gente que vaya a limpiar, es que va a ser imposible si la arena está muy mojada hace pegote” y no se podrán separar esos residuos.

