La patronal eólica destaca el potencial de los molinos en el mar, los pescadores anuncian de efectos fatales

Sabemos ya en qué zonas del mar se pueden instalar parques eólicos. En Galicia se van a permitir en un área frente a A Guardia, en Ferrolterra, en una pequeña área de Ortegal y en otra de la Mariña de Lugo. En todos los casos hablamos de espacios a unos 20 kilómetros mar adentro.

El gobierno ha aprobado ya Plan de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM) pero esto no significa que vayamos a ver aerogeneradores en el mar mañana o pasado mañana.

El proceso es largo. Habrá que convocar concursos, ver solicitudes, analizar impacto ambiental ... .En definitiva, fuentes del sector explican a Cope Galicia que pueden pasar 4 o 5 años antes de que se empiecen a instalar molinos de viento en el mar frente a Galicia.

¿Qué potencial tiene la eólica marina?

La Unión Europea quiere que la mitad de la energía que consumamos venga de los aerogeneradores en el mar porque el potencial es enorme, como recuerda el presidente de la Asociación Eólica de Galicia Manuel Pazo.

"Mientras los molinos de tierra pueden abastecer a unas 3.000 viviendas los de más pueden llegar a 15.000, es decir, cinco veces más"

Además de la revolución energética, la patronal eólica destaca que la implantación de parques en el mar va a suponer una reconversión para astilleros y puertos. Las plataformas tienen el tamaño de un campo de fútbol y se necesitan espacios para fabricarlas y transportarlas.

"Solamente hay tres o cuatro puertos en Europa en los que se pueden realizar este tipo de instalaciones, y A Coruña y Ferrol son ideales para ello".

¿Problemas que puede plantear la eólica marina? la pesca

No todo el mundo están tan contento con la aprobación del POEM. En el sector pesquero están preocupados por la afectación que puede tener esa planificación de eólica marina sobre los recursos que ellos explotan. Piden la dimisión de la ministra de Transición Ecológica y creen que los molinos son incompatibles con la pesca.

En una comparecencia en la lonja de A Coruña han afirmado que es "un tiro a la linea de flotación de la pesca".

Afirman que las zonas proyectadas son las que tienen mayor actividad pesquera y que van a afectar a todas las artes, especialmente arrastre y palangre de fondo.

Por poner un ejemplo, hay un polígono en el que esta mañana estaban faenando unos 60 o 70 barcos de la flota gallega.

El problema, además, no afecta solo a los polígonos en sí sino también a las áreas por las que pasa el cableado de evacuación de la energía.

Según los cálculos del sector, las limitaciones van a afectar tanto a la bajura, pesca artesanal, a Gran Sol, barcos de altura que para volver a puerto tendrán que esquivar las zonas con eólicos

Postura bien distinta tienen algunos grupos ecologistas. Ecologistas en Acción, por ejemplo, apuesta por reducir zonas de pesca de arrastre y dedicar más a parques eólicos marinos.

Ellos esperaban más espacio para molinos de viento en el mar.

La Xunta pide sentido común, el Bloque habla de "colonialismo energético"

La Xunta está estudiando el Plan de Ordenación y cree que se puede compatibilizar pesca con eólica marina y lamenta que el ministerio no haya escuchado a las autonomías ni a los sectores afectados.

El presidente, Alfonso Rueda, apela al sentido común. "A min non me gustas as posturas extremas, nin os que se debe poder en todas as zonas nin a dos que non quere eólico marino en ninguna zona", afirma el presidente Alberto Núñez Feijóo desde Ourense.

Quien se ha mostrado ya totalmente contrario al plan es el Bloque Nacionalista Galego (BNG), segunda fuerza política en el parlamento autonómico.

Ana Pontón, la portavoz nacional, habla de colonialismo energético y se opone frontalmente a los molinos de viento en el mar.