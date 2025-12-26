La ola de gripe se mantiene con intensidad media en Galicia y tendencia decreciente

La ola de gripe sigue en descenso en Galicia, aunque no se descarta que repunte

La gripe en Galicia continúa con intensidad media y con tendencia decreciente, según los datos recogidos este viernes por el servicio de vigilancia epidemiológica de la Dirección General de Salud Pública, que confirma que ya se alcanzó el pico de la ola epidémica de la enfermedad en esta temporada, aunque no se descarta que tras las semanas navideñas se pueda producir un segundo pico, como ya ocurriera en el año 2023..

Según informa Sanidade, se registra un descenso en la tasa de consultas por gripe en atención primaria de un 5 % con respecto a la semana anterior, situándose en 103,7 consultas por cada 100.000 habitantes, siendo el grupo con la mayor tasa de consultas el de 0 a 4 años (250,3 consultas por 100.000 habitantes), seguido del de 5 a 19 años, con 155,4 consultas por 100.000 habitantes.

registrándose, además, un descenso de la incidencia en a siete áreas sanitarias de Galicia.

MENOS HOSPITALIZACIONES, SALVO EN EL ÁREA DE OURENSE

En cuanto a los ingresos hospitalarios, en la última semana ingresaron 339 personas con gripe confirmada, un 12,6 % menos que la pasada semana (387 ingresos).

El descenso de la tasa de ingresos se observó en todos los grupos de edad, siendo muy significativo en el grupo de 0 a 4 años (77,7 %). El grupo de 80 y más años representa la tasa de ingresos más elevada con 63,6 ingresos por 100.000 habitantes, si bien, esta disminuyó un 50 % respecto a la semana 50.

Por áreas sanitarias, la tasa de ingresos bajó en todas ellas excepto en la de Santiago de Compostela, donde permaneció estable, y en la de Ourense, donde aumentó un 25,3 %.

En lo que va de temporada de la gripe se han producido 2.426 ingresos, la mayoría de ellos con virus tipo A.

EVOLUCIÓN DURANTE LAS PRÓXIMAS SEMANAS

La red de farmacias centinela que colabora con la Consellería de Sanidade traslada que en la última semana las tasas de dispensa de antigripales y de pruebas de antígenos descendieron un 9,6 % y un 5,1 %, respectivamente.

Lo que apuntaría a una tendencia decreciente, aunque en estos días pasados el Conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, advertía de la posibilidad de que se pueda volver a producir un repunte en las próximas semanas, ante la posible propagación del virus en estas semanas de celebraciones navideñas, no descartándose un segundo pico.

De hecho, las autoridades sanitarias gallegas mantienen la recomendación del uso de la mascarilla aunque no se tengan síntomas cuando se acude a centros de salud, a los puntos de atención continuada y a las urgencias hospitalarias.

En cuanto al resto de estancias de los hospitales, la recomendación del uso de la mascarilla se mantiene en los servicios que atiendan pacientes vulnerables, como son las unidades de cuidados intensivos y pacientes críticos, unidades de reanimación, de pacientes transplantados, oncológicos y hematológicos, unidades de diálisis y hospitales de día.