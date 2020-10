La hostelería nocturna vive su particular crisis dentro de un sector que lo está pasando muy mal. Desde el 15 de agosto se han visto obligados a echar el cierre de sus negocios debido a la pandemia del coronavirus. Han recurrido a los tribunales, también han realizado protestas y reivindicaciones distintas, todas bajo el mismo lema: un ocio seguro es posible. Reclaman poder volver a trabajar.

El sector ha vuelto a salir a la calle en este 8 de octubre. Esta vez en la capital gallega y a través de una caravana de vehículos que partía del Estadio de San Lázaro hasta el edificio de la Xunta, en San Caetano. Desde la Asociación de Pubs y Bares de copas de Santiago hacen un llamamiento "a toda la hostelería" a salir a la calle "a protestar y reivindicar" su derecho al trabajo para instar a dar marcha atrás a un "cierre indiscriminado, sin motivo ni razón", puesto que el virus "no sale a ciertas horas, más de noche que de día" y estos establecimientos han respetado "todas las pautas higiénico sanitarias de forma estupenda".

El Presidente de este colectivo, Sergio Fernández, reivindica el poder volver a ejercer su empleo para seguir adelante. En caso de no permitirse, solicitan que se impulse una línea de ayudas directas con una hoja de ruta clara y concisa, y que permita compensar los gastos fijos, como el alquiler, luz, agua y sobre todo el mantenimeinto del empleo.

LA HISTORIA DE MARTÍN, DEL PUB LUCILLE EN SANTIAGO

Detrás de cada local hay una historia y más de una familia que depende del trabajo. En el caso de Martín, responsable de un pub en la zona histórica de Santiago, ha podido utilizar su terraza para continuar con la actividad. No obstante, esto no es suficiente: "Nos sentimos muy desatendidos".

Cada hostelero que incumple hace daño al resto

Martín explica en COPE Santiago: "Somos muchos los que nos pudimos adaptar en Santiago, porque somos salas pequeñas, no macrodiscotecas como Madrid o Barcelona, no podemos meter aquí a 1.000 personas porque, sinceramente, no hay tanto público ni hay salas de ese tamaño. No hay demasiada diferencia entre la hostelería de día con la de noche. A mí el ocio nocturno me parece lo de los pisos. Esto es hostelería". Se refiere a la proliferación de fiestas en pisos que ha habido en Santiago, con más de un centenar de denuncias en un mes en la ciudad.

"CADA HOSTELERO QUE INCUMPLE LAS NORMAS HACE DAÑO AL RESTO"

Reconoce que hay varios locales que ya han cerrado, pero "somos muchos los que tenemos una fecha de caducidad en la espalda". ¿Compensaría una apertura con aforos limitados? "Claro, somos conscientes de la situación. Pedimos que se controle, que nos estén todo lo encima que puedan porque cada hostelero que incumple las normas nos hace daño al resto".

"NOS OFRECEN CRÉDITOS Y NO SABEMOS SI VAMOS A PODER PAGARLOS"

Hemos pedido dos créditos ICO por 18.000€ en total y de eso ya no queda nada. No sé si voy a tener un trabajo para devolverlos

En cuanto a los créditos puestos en marcha por las distintas administraciones, reconoce que han sido de alivio, pero no la solución a largo plazo porque no saben si seguirán teniendo un trabajo para poder afrontar la devolución de ese dinero: "En nuestro caso, desde marzo, hemos pedido dos crédito ICO, uno de 10.000€, otro de 8.000€, de los cuales no queda nada y ahora la Xunta nos ofrece créditos IGAPE. No sé si voy a tener un trabajo con el que poder pagarlo. No es una opción. Necesito poder trabajar. No estamos pidiendo limosna".

Lo 1º que hice cuando pudimos abrir de nuevo fue sacar a una persona del ERTE y ponerla en puerta a vigilar aforo y cumplimiento de medidas

"ASUMIMOS SER POLICÍA NOCTURNA"

Admite que los hosteleros también se han convertido en policías y lo tienen asumido. ¿Han visto comportamientos irresponsables en los locales y clientes? "Alguno se ve. Yo he llamado a la Policía en un par de ocasiones por clientes que no querían poner la mascarilla. Se da la casualidad de que todos eran turistas. La gente de Santiago es afín a los locales a los que va, que va más casi por cariño al local... Todos cuidamos de todos. Es cierto que la gente bebe... pero para eso estamos nosotros. Cuando pudimos abrir lo primero que hice fue sacar a una persona del ERTE para ponerla a trabajar en puerta y que se encargase única y exclusivamente de eso, con un aforo del 30% en aquel momento".