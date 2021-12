Muere una mujer en un accidente múltiple en Rianxo

Una mujer perdió la vida este domingo en una colisión múltiple que se produjo en el ayuntamiento de Rianxo, en el punto kilométrico 18 de la carretera AG-11 (la autovía del Barbanza).

Los servicios sanitarios solo pudieron certificar el fallecimiento. Al lugar del accidente acudieron los bomberos de Ribeira, la policía local de Rianxo y la Guardia Civil de Tráfico.

?? #AXEGAInforma de que unha muller perdeu a vida nunha colisión múltiple en #Rianxo , no punto quilométrico 18 estrada AG-11. Os #sanitarios tan só puideron certificar o falecemento. Interveñen: #BombeirosBoiro #BombeirosRibeira #PolicíaLocal #AVPCRianxo @guardiacivil de Tráfico pic.twitter.com/XXRzu7JP18

Los bomberos de Boiro pedían precaución en el momento del siniestro, que se produjo entre las salidas de Taragoña y Rianxo.

Dotacións de bombeiros do Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña con base en Boiro e Ribeira actuando en accidente grave na AG-11 no PK 18 sentido Padrón entre saídas de Taragoña e Rianxo no Concello de Rianxo. Precaución na zoa! pic.twitter.com/GKpYQ1EVAz