Muere el actor Pedro Brandariz durante un monógolo en el colegio de Calo (Teo)

El actor Pedro Brandariz, natural de Oleiros (A Coruña), ha fallecido este martes al sentirse indispuesto mientras estaba protagonizando un monólogo en el colegio de Calo, en el ayuntamiento coruñés de Teo, según ha informado su entorno.

Según consta en la web del propio centro escolar, esta mañana estaría deleitando con su espectáculo a los alumnos de infantil y 1º de primaria del CEIP A Igrexa-Calo. Tenía dos funciones previstas a las 09.45 h y 10.45 h.

No era la única actividad programada en la comarca de Santiago, en Brión, el miércoles, 23 de febrero, estaba previsto que su show llegase a la biblioteca municipal o a la escuela infantil de Os Ánxeles.



Este humorista tenía una dilatada experiencia en escenarios gallegos así como en televisión, donde por ejemplo era un habitual en el veterano programa Luar, de la TVG. Precisamente, el presentador de ese espacio musical de la televisión pública gallega, Xosé Ramón Gayoso, se ha despedido de él desde los micrófonos de la corporación pública: "actuó el viernes pasado y está en la escaleta de este. En Luar siempre estará su nombre".

O director do colexio de Calo intentou reanimalo con técnicas de reanimación cardiorrespiratoria. Cando chegou a ambulancia xa falecera. O corpo do actor está no centro custodiado pola Garda Civil, á espera de que chegue a médica forense. pic.twitter.com/JwUWFOjTAf