Misión imposible investigar las agresiones al patrimonio: "Tenemos cámaras pero no funcionan"

Paseando por Santiago es tristemente común ver pintadas que afean nuestro entorno. Hay zonas más castigadas que otras, pero sin duda las que resultan más dolorosas son las que afectan a bienes patrimoniales. Bonaval, la capilla de Santa Susana o la de la USC en el Campus son alguno de los espacios que, de forma reiterada, han sido elegidos por los vándalos para dejar su "sello".

En ocasiones, la agresión no se queda en el spray, como ocurría en las últimas horas con la fuente de Virxe da Cerca: la Asociación para a Defensa do Patrimonio Cultural de Galicia, Apatrigal denunciaba que le habían arrancado el caño, una gamberrada que se llevó también parte de la cara de la esfinge que preside la fuente.

Ana Castro, de Apatrigal, confesaba a Cope Santiago, que "ya no sorprenden" acciones como esta, "¿por qué lo han hecho? pues no lo sé", pero recuerda que desde esta asociación llevan tiempo lamentando que no haya sanciones por hechos como este y que "hace tiempo que tenemos cámaras que no funcionan, así que actos de este tipo quedan en nada". Luego solo queda restaurar, pero"ya el mismo, no queda, es una restauración".



Castro apela a la educación como principal herramienta para prevenir: que se pongan en marcha todas las medidas que puedan acercar el patrimonio a los residentes de la ciudad, que pueden ser "los mejores guías de esa ciudad", y pone como ejemplo que en Granada tuvo mucho éxito la entrada gratis en la Alhambra para los nacidos allí. "Por ejemplo, durante un mes, acceso libre a todos los museos...no son entradas muy caras, pero es una llamada de atención para visitar estos emplazamientos culturales".

También, que cuando sea posible, como en el caso de una fuente, se recupere el uso como parte de la restauración: "muchas de las fuentes que tenemos en Compostela lamentablemente no tienen agua, no es que no sea potable o no, no han arreglado el sistema de traída del agua, y es una pena porque estando en Santiago, tanto la de Virxe da Cerca, como San Clemente, como la de Cervantes o el Toural... sería interesante arreglar ese mecanismo para que todas tuviesen agua".

"YO SÍ QUE LE DIRÍA ALGO"

Porque cuando algo se conoce, es más fácil que cualquier persona se implique en su conservación. ¿Miramos para otro lado ante actos vandálicos? Pregunta para gente joven en el casco histórico de Santiago y la mayoría opina que falta camino por andar en la sensibilización hacia nuestro patrimonio cultural. También, por lo menos ante el micrófono, aseguran que no pasarían por alto si son testigos de un acto vandálico: como mínimo, llamarían a la policía para denunciar lo que está ocurriendo. "Tampouco me metería eu nun problema, porque igual son catro contra un... " "Nunca me vin nunha situación coma esa, pero sí que me sairía dicirlles algo", responden algunas estudiantes.

Decenas de turistas y peregrinos se pasean ya estos días por la zona histórica y la opinión es unánime: quien conocía Santiago de otras visitas, la encuentra ahora incluso mejor y para las personas que la disfrutan por primera vez aseguran que "esto es una maravilla! Increíble..." afirmaba una turista chilena en la Plaza del Obradoiro

Pero para que esta buena impresión no se estropee, desde asociaciones como Apatrigal insisten en que NO se puede bajar la guardia y hay que reforzar los efectivos de vigilancia.

SOBRE EL PAPEL, LAS SANCIONES SON IMPORTANTES

La Ley del Patrimonio Cultural de Galicia establece una casuística amplia e igual abanico de sanciones por las agresiones al patrimonio.

Desde los 300 a los 6 mil euros las leves, 150 mil las graves o 1 millón de euros las muy graves.

Para dar con los autores participan efectivos de Policía Nacional, Guardia Civil, SEPRONA y Policía Local.

Y para iniciar la tramitación, se parte de una denuncia particular, de una administración o de oficio por parte de los técnicos de la Consellería de Cultura.