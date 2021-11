El mejor profesor universitario de España da clase en Santiago: "es emotivo que te voten tus alumnos"

Tiene 35 años y es profesor en la Faculta de Ciencias de la Educación de la USC: Alexandre Sotelino ha sido elegido el mejor profesor universitario de España este 2021 un premio que recibe con ilusión, pero también con mucha calma: "es el contrapunto a lo habitual... que el alumnado dedique tiempo a nominarte a algo cuando a los 18, 22 años... tienes otros intereses tiene algo de emotivo" dice en conversación con Cope Santiago.

A pesar de su juventud, era ya la tercera ocasión en la que su candidatura concurría a los Premios Educa: tienen la particularidad de que son los estudiantes los que recomiendan a los docentes para el galardón y luego un comité de expertos revisa el currículum antes de dar el visto bueno a los aspirantes.





Audio





Sotelino cree que una de las claves para haber sido seleccionado es precisamente la cercanía con su alumnado: "aunque haya un salto generacional, que hablemos códigos similares ayuda". Y también, que a el le gusta "predicar con el ejemplo, aplicar metodologías innovadoras y trabajar de esa manera hace que la relación también sea diferente".

El caso es que este docente de la USC ha conseguido además la máxima puntuación entre los finalistas, 123 puntos por su valoración en investigación, satisfacción del alumnado y formación y reciclaje de conocimientos, entre otras variables.

Alexandre Sotelino donará el premio a entidades benéficas

UNA ÚNICA PEGA: LA GALA SE CELEBRARÁ EL SÁBADO DE ENTROIDO





Alexandre Sotelino está pensando cómo repartirá los 1.000€ con los que está dotado este premio: nos cuenta que posiblemente se lo donará a alguna entidad que trabaje con pequeños en riesgo de exclusión y a alguna institucuión animalista. Lo recibirá en una gala prevista para el próximo mes de febrero: "es lo único malo... como orensano, no me hace mucha gracia que no podré disfrutar del sábado de Entroido", confiesa a Cope Santiago entre risas.

No es el único docente compostelano que aparece en las listas Educa de este año: el director del Ies Antonio Fraguas, Carlos Encisa, quedó cuarto clasificado en Educación Secundaria y Bachillerato.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado