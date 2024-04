Pablo Cepeda pudo elegir sin problemas la especialidad que quería como médico porque obtuvo muy buena nota: este joven compostelano fue el MIR 339 de toda España, así que, tras seis años en la Universidad del País Vasco, aprovechó que abría una nueva etapa para volverse a su Santiago natal y hacer anestesiología en el CHUS.

Antes de empezar la carrera estuvo algún tiempo trabajando, nada que ver con la sanidad, que era su vocación desde que empezó la secundaria y que se reafirmó en la Universidad: "fóra de que miña irmá é enfermeira, non teño máis historial de médicos na familia, pero a verdade é que dende o Instituto sempre me gustou a rama da saúde. Pero é certo que a idea vaiche cambiando dende os primeiros anos da carreira, vas tendo contacto co hospital, vendo pacientes...A verdade é que cada ano me gustaba un pouquiño máis!" Se acabaron para él los simulacros y en poco más de quince días estará con la bata puesta en el Clínico.

Optó por Anestesiología porque le parece "unha especialidade moi completa, ten a parte que máis coñecemos, nos quirófanos, pero tamén combina coa atención aos pacientes críticos en reanimación... non desconectas de distintos ámbitos da medicina", explica. También le gusta Medicina de Familia, por su cercanía al paciente, pero cree que tal vez no es una especialidad que se promocione mucho durante la carrera: "apenas fixemos un mes de rotación o último ano"

No la conocen demasiado en su tiempo de formación y aún encima, dice que en los últimos años no tiene buena prensa, porque constantemente se habla de la gran carga de trabajo que tienen los facultativos en los centros de salud.

PLAZAS VACANTES EN MEDICINA DE FAMILIA A PUNTO DE CERRARSE EL ÚLTIMO TURNO DE ADJUDICACIÓN

En el conjunto de España se ofertaban este año 2.492 plazas en la especialidad de Medicina de Familia, 24 de ellas, en el Área Sanitaria de Santiago y Barbanza. Pendiente de cerrar el último turno de elección, en todo el Estado quedaban vacantes casi el 30% de las plazas ofertadas. En Santiago, en resto de las áreas se cubrió toda la oferta mientras sólo ocho recién graduados optaban por Medicina de Familia.

La pescadilla se sigue mordiendo la cola: lo normal con estas cifras sobre la mesa es que sigan faltando médicos a corto plazo, y continuará la queja por las esperas para las citas con "el de cabecera".



En el Ambulatorio Concepción Arenal, uno de los más grandes en Santiago, los pacientes confirman a Cope Santiago que la principal pega que le ponen a la atención allí es el tiempo que tardan en ser atendidos: "non teño queixa do médico... do tempo de espera sí, porque é bastante, gracias a Dios sempre me tocaron médicos bos", asegura una señora. A su lado, otra añade: "moitas veces, desde que pides cita ata que che atenden pasan unha ou dúas semanas, e claro, para algunhas cousas, xa non che serve de nada"

Y demoras también el propio día de la consulta, cuando pocas veces se entra a la hora por el mismo motivo, la carga de trabajo. Por lo demás, la valoración en cuanto al trato recibido es en general muy positiva. Varias pacientes de más edad detallan como su médico "sempre está disposto... Levei unha caída nunha perna, e outros médicos nunca me tocaron e el tocoume a perna, miroume que estaba inchada... e é un señor xoven!" Otra cuenta como al despedirse de su médico, que se jubila "él se levantó, me cogió las manos...yo le deseé que lo pase muy bien, que se lo merece... Hay que crear una buena sintonía!" Añade esta paciente que "hay quien lo permite y hay quien no...tanto por un lado como por el otro". "O que máis valoro da miña médica de cabeceira é que se preocupa polos problemas que tes, non o mítico de que che receta un ibuprofeno e para a casa!"

Aseguran además a las puertas de este centro de salud compostelano que esta valoración positiva no ha cambiado en comparación con la etapa anterior a la pandemia