17 de mayo dedicado a Antonio Fraguas

Las Letras Galegas se celebran desde 1963 cada 17 de mayo. El día no es casual, coincide con la primera publicación de la obra rosaliana Cantares Gallegos, tal día como hoy, pero de 1863. Cien años después se oficializó la jornada y la primera homenajeada no podía ser otra más que Rosalía de Castro.

Es la Real Academia Galega la que decide el autor homenajeado, debe cumplir dos requisitos: destacar por su creación literaria en el idioma autóctono y haber muerto. Deben haberse cumplido diez años desde su fallecimiento.

En este día hemos recordado la obra y figura de autores como Castelao, Eduardo Pondal, Francisco Añón o Curros Enríquez. El año pasado se dedicó este día a una mujer, la cuarta en la historia de la festividad: María Victoria Moreno. Hoy recordamos la figura de Antonio Fraguas.

Eu traballei sempre por e para Galicia. Unhas veces acertei, outras non; pero en todo canto levo feito puxen sempre toda a miña ilusión, todo o pouco que sei, sen esperar nunca nada a cambio. A miña modesta obra non é máis que un pequeniño gran de area no montón que foron facendo todos aqueles que, de moi distintas maneiras e cadaquén ó seu xeito, traballaron ó longo dos anos, traballan agora e seguirán traballando arreo no futuro, sempre desinteresadamente, non máis que polo ben de Galicia. Por amor á nosa Terra.

(Antonio Fraguas Fraguas) - Fragmento destacado de la Real Academia Galega en su biografía.