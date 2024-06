No más comercio para turistas en la zona histórica: "Es que esto ya no es Santiago"

Desde mañana, el Concello de Santiago no tramitará nuevas licencias en el casco histórico para comercios pensados especialmente para el turismo. En el plazo de doce meses, no se abrirán nuevas agencias free tours, ni oficinas para cambio de moneda, ni tiendas de souvenirs, ni más bajos dedicados a hostelería. El ayuntamiento le da al botón de stop mientras trabaja en una modificación del planeamiento urbanístico con la que quieren recuperar residentes, algo que entienden, no será posible mientras los establecimientos comerciales no "atendan ás necesidades directas da poboación".

Con los datos de 2020 en la mano, el casco antiguo de la capital de Galicia ha perdido un cuarto de población en dos décadas: apenas tiene algo más de 3.000 habitantes. Entre ellos está Esther, que asegura que siempre intenta comprar en el barrio, pero que cada vez lo tiene más difícil: "vas por la calle y todo son tienditas pequeñas, de recuerdos, souvenirs...Eso es vida también para aquí, pero a una tienda de souvernirs yo no entro, para qué?"

Más rotundas son Ana y María José: "isto xa non é o Santiago de hai 40 anos... nin de trinta nin de 20" Se quitan la palabra la una a la otra mientras detallan que "vaias por onde vaias, non podes andar, queres entrar a tomar un café agora ás 12.30 e xa non podes, porque esta xente come pronto (en referencia a los turistas) Pero os de Santiago estamos todo o ano, e despois queren que lle vaiamos tomar o café"

Que hay que hacer algo para revitalizar la zona histórica lo tiene claro todo el mundo, y sobre todo gente como Judith, de familia de comerciantes santiagueses: "recuerdo toda la Calderería, el Preguntoiro, rúa Travesa, Algalias, rúa do Vilar...llenas de tiendas de ropa, librerías... Lo de la rúa do Vilar fue terrible, se nos fueron en poco tiempo tres librerías centenarias estupendísimas".

Ella cree que poner en suspenso nuevas licencias a comercios turísticos puede servir pero también, que ayudarían otras medidas, como menos trabas burocráticas a las reformas o facilitar el aparcamiento. Cristina, al frente de otro comercio de toda la vida en la zona monumental, es más rotunda: "es una medida absolutamente extraordinaria, no me puede parecer mejor... yo se lo aplaudo. Para mi gusto se ha destruido el comercio local en esta ciudad", asegura, "y no precisamente las grandes superficies, pero es que no puede ser que una ciudad que estaba llena de vida, hoy ni viva nadie aquí ni venga nadie a comprar aquí". Ambas aseguran que bienvenido sea el turismo, pero que su lencería, paraguas, bolsos... se los lleva la gente de Santiago. "Es de quien vivo", afirma Cristina.

A pocos metros de estos dos comercios históricos, Curro abrió una tienda de complementos hace cuatro años. Ella dice que si la cosa le fuese mal, se pondría a vender "botafumeiros", así que no tiene una opinión clara sobre si la paralización de licencias es el camino para revitalizar la zona. Lo que sí critica sin paños calientes es el elevado precio de los alquileres "un problema en todas partes, pero aquí... a xente cree que ten un ferrado en Bel-Air... que imos vivir só do turismo, que nos imos forrar, entón pedímoslle o que sexa".

Mirando escaparates, una pareja de turistas alicantinos, Ginés y Reme cuentan que repiten por tercera vez visita a Santiago y que sí notan que algunas zonas están "saturadas" de comercios de recuerdos. "Mucho souvenir y todo igual en todos los sitios". Aseguran que "echan de menos tiendas artesanales, no de souvenirs fabricados todos igual".

Los que están detrás del mostrador de una tienda de recuerdos defienden, claro, su trabajo, y no ven que haya demasiada oferta. Sonia empezó hace pocos meses, en pleno invierno: "al principio fue complicado, pero a partir de abril, mayo... es cuando más movimiento hubo. Esperemos que en junio, agosto... se siga vendiendo más". "Tacitas, pulseritas, abanicos... detalles para llevar de regalo" es lo que más vende en un local de poco más de 20 metros cuadrados por el que paga "mucho de alquiler".

Óscar lleva más de veinte años en la zona histórica también al frente de un comercio de recuerdos del Camino de Santiago, algunos, diseño exclusivo suyo. Él tampoco ve motivos para poner un veto a este tipo de establecimientos: "no, porque aquí la zona vieja vive de lo que es el turismo y los peregrinos... aquí la gente de Santiago no viene a comprar. ¿A qué vienes tú? A comer helados, que hay muchas heladerías... ¿por qué no quieren una tienda de recuerdos... para que haya una de... chorizos?"