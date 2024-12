Más de 200 personas en la mesa de Navidad de la "familia del Paluso" (Santiago)

Las mesas, las sillas y los manteles estaban ya colocados a mediodía: los platos llegarán un poco más tarde. La "familia Paluso" estará compuesta esta Nochebuena de 2024 por más de 200 miembros, que repetirán mañana en la comida de Navidad. "En el último momento siempre aparece gente y me siguen llamando" asegura Chus Iglesias, alma mater de una de las citas más emotivas de la Navidad compostelana. Antes de la pandemia se alcanzaban los 300 comensales, pero desde entonces, por precaución, son algo más comedidos.

Llevan desde muy temprano preparándolo todo en la carpa de la Alameda para que nada falte: "entremeses, empanada...acaba de llegar Simone (uno de los colaboradores) con los mejillones de O Grove...tendremos también langostinos y ameixas con habas"... entre otras cosas. Todo esto es posible gracias a la colaboración que la Asociación Paluso ha recibido desde hace semanas en huchas repartidas por toda la ciudad, a través de bízum... Cuando lo recaudado no es suficiente, la familia de Chus se rasca el bolsillo. "Hay años que no podemos hacernos regalos porque no llega el dinero, pero es una decisión, es un modo de vida, algo que hacemos porque sí, porque lo sientes", añade.

Este año dice que "ha sido un poco más difícil" porque han repartido solidaridad más allá de Santiago: "mandamos 2.900 euros de pañales y papillas para Valencia, pero hay que compartir igual".

Patricia Iglesias Chus y los colaboradores del Paluso llevan treinta años con una de las celebraciones navideñas más emotivas en Santiago

Mañana, día de Navidad, no faltarán a la cita los bomberos de Santiago y habrá de nuevo regalos para los niños a demás de la mesa de Navidad. El chocolate "no será tan rico como el de Serafín", dice Chus muy emocionada. Su marido y también fundador de la asociación no podrá acudir este año a la cita porque se está recuperando de un cáncer.