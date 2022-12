Hace ya semanas que se producen colas en las principales administraciones de lotería Galicia para hacerse con los décimos del sorteo de Navidad del día 22 de diciembre. Dicen las estadísticas que cada gallego juega en ese sorteo unos 70 euros.

Dentro de esa media está un hombre que espera la cola para comprar lotería en la administración de Porta Faxeira, en la entrada a la zona histórica de Santiago de Compostela. "Yo gasto proximadamente entre 60 y 70 euros y me gustan las terminaciones en 3", explica a Cope.

"Yo juego unos 60 euros y me gustan las terminaciones en 5 y en 7", nos cuenta otro comprador.

Esa de Porta Faxeira es una de las administraciones de lotería que más números venden para el sorteo de Navidad, y no solo entre la población local. Son muchos los turistas que aprovechan su visita a Galicia para llevarse décimos a casa.

"Me ha tocado una vez, pero no que quitó de pobre", celebra una turista que también espera cola en la administración de Porta Faxeira. "Soy de Córdoba, pero vivo en Canarias, así que este año va a tocar en Canarias".

"El azar es caos puro"

El día 22 todos estaremos pendientes del sorteo, pero ¿qué probabilidad tenemos de que nos toque el premio gordo? En Cope Galicia nos hemos ido a la facultad de Matemáticas de la Universidad de Santiago para preguntárselo a los expertos.

"1 entre 100.000", explica Manuel Cebrero, catedrático de Estadística. "Si juegas un décimo el premio es de 400.000 euros, yo no pondría mis esperanzas en salir de pobre".

Con relación a la preferencia por unos u otros números, Cebrero explica que todos tienen las mismas posibilidades de tocar. En los últimos sorteos no han salido ni el 2 ni el 9. ¿Significa eso que tienen más probabilidades de salir ahora? En absoluto. "Las terminaciones han caido más en 4, 5 y 6, pero el azar no le debe nada a nadie ni se acuerda de lo que cayó otras veces, es caos puro".

¿Juegan a la lotería los expertos en estadísticas? Pues sí, pero conscientes de que las posibilidades de llevarse el premio gordo son pocas. "Yo juego por el efecto social, mi mujer comparte un décimo con su hermana y juego por que no vaya a ser que toque y después los compañeros me vacilen, no porque crea que es un buen negocio", explica Cebrero.