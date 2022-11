Manoliño se libra del arpón clavado en su costado

"Desde el martes 15 el arroaz Confi/Manoliño ya no presenta el arpón en su costado". De esta forma la Coordinadora para el Estudio de Mamíferos Marinos (CEMMA) ha confirmado este jueves una noticia que ya avanzaban el martes algunos submarinstas de la Ría de Muros-Noia (A Coruña), donde el delfín reside desde hace años, y que apuntaban a que ya no veían el arpón clavado en el costado izquierdo del animal.

Al parecer ha sido el propio arroaz quien con sus roces constantes contra superficies como la del muelle de O Freixo, en Outes, se ha deshecho de la varilla del arpón ya que, según han contado desde CEMMA, "en el último intento de sacárselo el viernes se notaba que la varilla externa tenía más movilidad, pero tampoco se pudo hacer nada, y debió ser él mismo -con los roces contra estructuras que repetía desde el primer día lo que logró sacarlo"

La confirmación llebaga este miércoles cuando desde una embarcacion biólogos del CEMMA podían divisar el lomo del arroaz libre ya de la varilla, aunque en rueda de prensa la oceanógrafa Uxía Vázquez ha aclarado que "lo que no podemos confirmar es que aún no quede la parte metálica del arpón clavada en el costado de Confi".

Y es que parece que el delfín ahora no está por la labor de acercarse a los humanos y ha "rehusado" los intentos de acercamiento de estos últimos días que, si bien han constatado que sigue en buen estado de salud y que "su natación y movilidad siguen siendo buenas", lo que apuntaría a haber sufrido pocos daños, estas primeras estimaciones no pueden ser defintivas en cuanto a que no pueda sufrir daños en el futuro.

De hecho confirman desde CEMMA que "continuaremos con la monitorización y seguimiento por si la herida interna aún pudiera sufrir alguna complicación y seguiremos a la espera de que el culpable pueda ser descubierto algún día".

Algo que podría complicar el no saber dónde se encuentra la varilla del arpón, que los investigadores habían reclamado a quienes durante estas pasadas semanas intentaron, sin éxito, extraer el proyectil de un fusil submarino que alguien disparó contra Manoliño, "muy posiblemente desde la superficie del agua", según ha apuntado en biólogo Alfredo López que, sin querer responsabilizar a nadie de la autoría del disparo, ha asegurado que en aquellas jornadas "el agua estaba enormemente turbia" por lo que parece difícil que el arponazo se produjera debajo del agua.

Algo que, en todo caso, ha aclarado el propio biólogo, "queda en manos de los investigadores" del SEPRONA de la Guardia Civil a quienes les ha agradecido el trabajo de todas estas semanas, junto a otros muchos servicios como el de Protección Civil de Outes, el GES de Muros, la Cofradía San Bartolomé de Noia y otros muchos colectivos, instituciones y particulares que en estas semanas ase han preocupado por la salud de Manoliño o Confi, a quien Alfredo López ha perido "perdón, en nombre de la humanidad".