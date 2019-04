Los trabajadores del aeropuerto piden que se mantenga la cantina

Pagar por un café 2,20 euros o por un menú 16 € no es algo al alcance de todos, quizás de modo excepcional no duele tanto. O eso es lo que piensan, pensamos, algunos con indignación. Esos son los precios que tienen que pagar los turistas, visitantes y usuarios del aeropuerto de Santiago, mientras están en Lavacolla. Estos precios no son exclusivos de Compostela, podríamos abrir el debate de si están inflados los precios en los aeropuertos del mundo.

Y esos son los precios que tendrán que pagar los trabajadores también si desaparece el servicio de cantina.

Representantes de los comités de todas las empresas que operan en el aeropuerto de Santiago, desde Aena hasta Iberia o Ryanair, Seguridad, Limpieza o Cafeterías, denuncian las consecuencias económicas que tendría quedar sin cantina para los más de 1.000 trabajadores.

¿POR QUÉ DESAPARECE ESTE SERVICIO?

No es que vaya a desaparecer, pero los representantes de los empleados han visto las orejas al lobo.

Hasta ahora, la concesión de la cantina de persoal va ligada a la concesión de los restaurantes de viajeros. No obstante, ahora se pretende sacar el concursi de la cantina por separado, con el riesgo de que la concesión quede desierto, como ocurrió ya en aeropuertos como Tenerife Sur o Sevilla.

DENUNCIAS DE PRECARIEDAD LABORAL

Los sindicatos denuncian ya precariedad laboral. Aseguran que muchos salarios, la mayoría, no llegan a los 1.000 euros. Para ellos pagar esos precios por comida o bebida todos los días vendría a ser especialmente gravoso. Además, estos empleados no pueden salir de las instalaciones para tomar un café o comer un bocadillo, porque sería considerado abandono del puesto de trabajo.

Tampoco es una opción esperar al término del turno de trabajo porque el personal está obligado, por convenio, a mantenerse en su puesto de trabajo si hay incidencias en los vuelos. También nos cuentan desde la CIG que el personal abona ya más de 30€ al mes por el aparcamiento y es que no tienen otro lugar donde dejar sus vehículos.

CONCENTRACIÓN

El Concello de Santiago apoya sus reivindicaciones. Los representantes de los trabajadores se van a concentrar esta mañana en Lavacolla y han solicitado ya una reunión con el director del aeródromo.