Los "multamóviles" en pruebas en Santiago detectaron unas 900 infracciones al día

Se acabaron los simulacros: a partir de mañana jueves, los "multamóviles" empezarán a poner sanciones en Santiago. La última semana han "patrullado" a modo de prueba, sobre todo en las zonas en las que van a centrar su actividad: las azules, reguladas por la ORA, y las verdes, donde el estacionamiento está restringido a los residentes, por lo que los turismos tienen que ir debidamente identificados con la tarjeta.

En una entrevista en Cope Santiago, el concelleiro de Tráfico, Gonzalo Muiños, explicaba que en este período de gracia detectaron una media de 900 infracciones. La cifra no significa que, de estar operativos, hubiesen impuesto ese mismo número de sanciones: los coches blancos y verdes pasaron varias veces por la misma calle, donde continuaban mal aparcados los mismos turismos, así que "serían alrededor de 500 multas", estima el edil.





¿FIN A LA PICARESCA DE LAS TARJETAS DE RESIDENTE?

En barrios como la Almáciga, Vite o Vista Alegre es donde se detectó mayor número de conductas posiblemente sancionables. Vehículos que ocupaban plazas reservadas para residentes, que tenían tarjetas falsificadas o que tendrían que haber sido actualizadas hace tiempo. Porque aunque las tarjetas de residente no caducan, Muiños recuerda que hay requisitos para obtenerlas que se tienen que cumplir para mantener la vigencia: esto es, si alguien cambia de domicilio, no puede mantener la tarjeta en su anterior barrio. El multamóvil también avisa, por ejemplo, si no se está al día en el pago del impuesto de matriculación.

El concello no descarta que a partir de esta "experiencia" se puedan reducir zonas verdes de aparcamiento en el futuro, si se detecta que realmente son necesarias menos plazas de las que están en funcionamiento en la actualidad y que ocupan irregularmente coches con tarjetas falsas.

La sanción por aparcamiento indebido asciende a 60 euros.

No deja de ser curioso que el ayuntamiento no contemple por el momento que los "multamóviles" sancionen en las zonas donde reiteradamente se denuncia el estacionamiento sobre las aceras, caso de la rúa Castrón Douro. El edil de tráfico no lo descarta en un futuro, pero se limita a recomendar a los vecinos que "denuncien esos casos ante la policía local" y a pedir responsabilidad a los conductores incívicos.

