El Colegio Profesional de Ingenieros Informáticos de Galicia alerta del aumento de casos de phishing aprovechando campañas de comercio como la del Black Friday que están en marcha estos días.

"El 90% de los ciberataques empiezan con un phishing", explica a Cope Fernando Suárez, el presidente del colectivo profesional.

El mecanismo que utilizan es sencillo. "Recibimos un correo electrónico de una supuesta tienda on line con una oferta atractiva y nos piden que pinchemos en un enlace". No debemos hacerlo porque a partir de ahí perdemos el control de nuestros datos, con el peligro de que operen en nuestro nombre.

"Debemos estar alerta si recibimos correos no esperados o con ofertas demasiado ventajosas, porque podemos estar ante una estafa", subraya.

¿Basta con hacer click para que los hacker se hagan con nuestros datos? Si, solo con pinchar en el enlace podemos perder mucha información. "Lógidamente si aportamos más datos en esas páginas web los daños pueden ser aún mayores", explica el presidente de los informáticos gallegos.

Cómo saber si una página web es segura

La primera recomendación que hacen los informáticos es que nos fijemos en la dirección. "La url, lo que se abre en el ordenador debe ser la dirección correcta. A veces los estafadores cambian una letra, o .es por un .com".

Otra recomendación es que la dirección vaya precedida por un https, con la s que indica que es una web segura. También hay un candadito en la zona de la dirección. Eso indica que todos los datos están cifrados y por lo tanto nadie va a poder acceder a ellos.

Por último, el Colegio de Informáticos recuerda que no debemos utilizar wifis públicas cuando vayamos a hacer una operación en la que tenemos que aportar datos personales.

Son redes compartidas por todos los usuarios que se conectan. No hay problema en utilizar la wifi para consultar un medio de comunicación, por ejemplo, pero no para acceder a movimientos tan delicados como la banca electrónica o una compra on line en la que tenemos que introducir mecanismos de pago.

