Cierre perimetral, ¿cómo justifico mi desplazamiento?

Brión, junto a Boqueixón, Vedra, Vila de Cruces, O Pino y Lousame, son los concellos del entorno de Santiago que continúan abiertos. El resto de municipios de la zona ha tenido que cerrar perimetralmente debido al coronavirus.

Esta situación no es exclusiva de Compostela, en Galicia 7 de cada 10 personas reside en un ayuntamiento con las máximas restricciones, incluida la limitación de la movilidad.

Con esas nuevas medidas, llegan las dudas que asaltan a numerosas personas que, sin querer saltarse la norma, no tienen más remedio que desplazarse pero desconocen cómo justificar debidamente ese movimiento.

¿PUEDO IR A COMPRAR A UN CONCELLO CERRADO?

La respuesta es no, no se puede saltar un cierre perimetral para ir a la compra. Con todo, hay matices. Hay concellos pequeños donde la oferta comercial es nula y, para las cuestiones básicas, sí estarían justificados los movimientos a concellos cercanos.

En Brión, nos dicen los agentes municipales que el teléfono no deja de sonar con consultas de los vecinos. En este municipio tienen un único supermercado y carecen de alguna oferta comercial, como puede ser una óptica.

El Alcalde de Boqueixón relata en COPE Santiago que su concello no dispone de comercios especializados en ropa o calzado, por ejemplo. Manuel Fernández explicaba, además, las quejas de algunos vecinos que trabajan en Santiago y solo en horario de mañana. Cuando quieren comprar productos frescos, como el pescado, se encuentran con este servicio cerrado en el municipio donde residen. Con todo, en la norma se explica que el desplazamiento a un concello cerrado solo se permite, en este caso, para el trabajo, y no para comprar productos.

Volviendo al caso brionés, los agentes de ese municipio entienden que la ciudadanía ha de moverse para adquirir los productos esenciales que no tienen allí, así es que algunos se están desplazando al concello vecino de Ames para poder llenar la despensa. Pero, ¿qué pasa en Ames? Algunas personas cuestionan el "exceso de celo en la aplicación de la norma en este municipio".

El concejal de seguridad de Ames, Víctor Fernández, asegura en COPE Santiago que se aplican los criterios de la Xunta “ni más ni menos, nos ajustamos a la normativa vigente”. Entiende que, si llegan ciudadanos de otro concello donde ya hay un supermercado, por ejemplo, y van a Milladoiro o a Bertamiráns a comprar, ese desplazamiento no estaría autorizado, así es que se sancionaría. Pero si acuden por otros servicios de los que no disponen, como farmacia u óptica, no habría problema. Misma situación que comenta el regidor municipal en Padrón, que nos recuerda que, en esos casos, es fundamental guardar tiques de compra como justificantes.

Cada día se ponen entre 4 y 10 multas en Ames. Los motivos principales, nos explica el concejal, son no respetar la distancia social o no llevar bien puesta la mascarilla. Reconoce que hay muchas dudas en cuanto a desplazamientos, pero también por motivos de residencia.

¿QUÉ OCURRE SI NO ESTOY CENSADO EN EL CONCELLO DONDE VIVO?

Es una duda también recurrente. En los municipios cerrados, los vecinos no pueden salir, salvo causa justificada. Pero, ¿y si vivo en Teo, pero estoy censado en Santiago? O, ¿si vivo en Santiago, pero en el censo consta que resido en Brión?

La abogada Ana Camiño asegura "ese es un problema importante". Nos cuenta que, si podemos, aportemos, por ejemplo, un contrato de alquiler. Si vivimos en casa de un familiar y carecemos de ese contrato, debemos aportar una declaración jurada del titular de la vivienda, conforme nosotros residimos allí. En ese documento deben figurar datos personales. "Que el policía no te cree, entonces hay que recurrir la multa".

También puede darse el caso de que estemos censados, pero en nuestro DNI no aparece nuestro lugar de residencia habitual. En ese caso debemos aportar el certificado del censo que se expide en cada concello.

Algunas personas se han quejado porque no ha sido válido justificantes de facturas de consumos, como el teléfono o el agua para probar el lugar de residencia.

RECURSO A LAS MULTAS

La abogada Ana Camiño recordaba aquí en Cope Santiago que durante el confinamiento en marzo, las fuerzas de seguridad hicieron una interpretación muy restrictiva de la norma y esto llevó a que prosperasen muchos recursos contra sanciones impuestas por saltar los límites de movilidad, pero que tiene que existir justificación para que una sanción quede sin efecto.

Camiño insiste tembién en que hay que atender a la orden que den los policías para evitar que se pueda producir una acumulación de sanciones.

EL DESPLAZAMIENTO, SOLO PARA LO BÁSICO

Las autoridades sanitarias nos están pidiendo a todos responsabilidad porque hay vidas en juego. La tercera ola de la pandemia está golpeando de manera muy dura y la presión hospitalaria sigue subiendo. En estos casos nos recuerdan que debemos desplazarnos solo para lo imprescindible, no por capricho, y ser conscientes de la situación tan grave que estamos atravesando.

En Santiago, este mes de enero ha marcado récord de personas que requieren de UCI: según el último parte son 28, con 108 hospitalizados en planta.