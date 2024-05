Se llevan Ozempic de dos farmacias de Santiago: "Hay mercado negro, seguro que sí"

Dos robos en la misma madrugada y en dos farmacias del centro de Santiago y zona monumental de la capital gallega. Dos farmacias separadas por unos 500 metros, 8 minutos a pie. Los dos robos de características semejantes, aunque la Policía Nacional nos insiste en que las pesquisas están en una fase inicial y se investiga si fueron los mismos autores o personas distintas las que forzaron la entrada a las boticas.

Los robos sucedieron en la madrugada del miércoles al jueves en Compostela y los ladrones sabían lo que querían: se llevaron dinero de la caja y un medicamento, Ozempic.

¿Qué es esto? Pues es un medicamento que se prescribe a personas diabéticas, pero se ha revelado como un poderoso adelgazante. En un mes una persona puede bajar entre 4 y 8 kilos con este medicamento. Y hay desabastecimiento: el Ozempic te lo tiene que recetar un médico, cuesta unos 130 euros al mes, en caso de no estar financiado por la Seguridad Social, porque a las farmacias les llegan recetas también de médicos de atención privada.

¿MERCADO NEGRO DE OZEMPIC?

Las boticas afectadas por estos robos en Santiago se muestran cautas y a la espera de la investigación, pero en COPE Santiago hemos charlado con otro farmacéutico compostelano. Se llama Ignacio Labella y lleva 20 años en la profesión, casi 10 con su despacho en el ensanche de la capital gallega. Él lo tiene claro: hay mercado de ozempic en la calle:"se ha ido a por este medicamento por la demanda, porque hay otros medicamentos que no son tan caros de venta en la farmacia que luego en la calle sí se venden caros". Labella pone como ejemplo los ansiolíticos que toman personas drogodependientes "cuando no tienen heroína utilizan este tipo de medicamentos, tienen una demanda...a lo mejor, por cuatro o cinco euros compran un comprimido, cuando la caja de 60 cuesta dos o tres euros...Es decir, que se le saca un alto rendimiento a una caja, y no fueron a por estos, fueron concretamente a por el de la nevera". Un mercado negro que en el caso del Ozempic supone también cierto riesgo, porque se trata de un medicamento que necesita conservación en nevera. Romper la cadena de frío puede, por lo menos, dejarlo sin efecto.

Desde el colegio de farmacéuticos de la provincia de A Coruña no tienen datos sobre los robos de este medicamento, en concreto, en la comunidad gallega, aunque sí saben que se han producido. Nos explican que a principios del mes de junio mantendrán una reunión con la Policía. Se trata de encuentros periódicos con los mandos policiales para tratar temas de seguridad y esto, obviamente, lo es.