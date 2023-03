Lídice. "La formación laboral de Cáritas fue para mi una oportunidad llegada del cielo"

Casi 1.200 personas en total recurrieron a Cáritas Interparroquial de Santiago el año pasado para buscar orientación laboral, participar en cursos o acciones formativas. María Nogueira, técnica de empleo de la institución , nos cuenta que en la bolsa de empleo tienen sobre todo ofertas de particulares para trabajos en domicilios, pero cada vez son más las propuestas que les llegan del sector hostelero: locales que necesitan personal para cocina, camareros... y que el boca a boca les lleva a Cáritas.

"Tenemos dos vías... los cursos de formación, grandes, de cien o ciento cincuenta horas, orientados a los sectores en los que más demanda hay, precisamente al sector Servicios, con prácticas en empresas de la ciudad que sabemos que van a contratar, porque ya los conocemos de otros años, y sabemos la perspectiva que tienen...y también tenemos los cursos exprés, que están funcionando muy bien". Explica que esta formación está pensada para aquellos casos específicos de "por ejemplo bares pequeñitos de la zona vieja que necesita a alguien, entonces buscamos alguno de los participantes nuestros, les damos una semana de formación y los mandamos a hacer las prácticas al sitio donde los quieren contratar, van allí como a una entrevista de trabajo grande y práctica: si al final no se materializa en un contrato, al alumno le vale para el currículum, y a la empresa, quieras que no, también ha entrado en la dinámica de formar a gente". "Las empresas repiten porque saben como funcionamos, porque quiero pensar, porque formamos bien a la gente", dice María.

El año pasado la cifra de personas que consiguieron un contrato a través de Cáritas mejoró los datos de 2021: fueron 447 los empleos que se formalizaron a partir de los cursos de formación o la bolsa de empleo, medio centenar más.

Audio





"GRACIAS A LA GENTE DE CÁRITAS Y P´ALANTE"

Treinta personas que participaron en los talleres formativos de Cáritas en 2022 recogían sus diplomas acreditativos este martes en San Martiño Pinario. Allí estaba Lídice, una joven cubana que aseguraba a Cope que para ella el curso de camarera de piso fue "una oportunidad del cielo" porque "cada sitio es diferente y esto te permite meterte en la dinámica del trabajo". Ella ahora no está en activo por motivos familiares, pero sí ha completado prácticas en un hotel de la ciudad. La que continúa con empleo por horas es Irene, una mujer guatemalteca, que ya tenía experiencia en cuidado de personas en su país, pero "no tenía el certificado que hoy me van a dar" explica, y que le ha permitido "acceder a un trabajo en una empresa".

Está feliz, además, porque ha conseguido reagrupar a parte de su familia aquí en España. Quien no pudo asistir al acto de entrega de acreditaciones fue Deisy, pero por una buena causa:ella también ha conseguido un contrato, además fijo, como empleada de limpieza en una residencia de mayores y le tocaba trabajar así que su mensaje de ánimo llegaba por vídeo: "nosotros somos luchadores, así que no te desanimes, lo vas a lograr, gracias a la gente de Cáritas que me apoyaron, p´alante!"

Entre los que aplaudían a Deisy y al resto, el obispo auxiliar de Santiago: Monseñor Francisco Prieto aseguró que la labor de Cáritas es el ejemplo de la "Iglesia samaritana" Aseguraba monseñor Prieto que la indiferencia ante el que sufre es lo peor que nos podemos encontrar en los caminos de la vida mientras en Cáritas "como no samaritano, aquel home ferido, aquel home apaleado, recibe nome propio, dignidade, xustiza, é aquel a quen teño que aproximarme para que siga no camiño". "Só unha humanidade verdadeiramente compasiva, que non é lamento, que é poñerse no lugar do outro, é unha auténtica humanidade que sabe descubrir as pegadas de Deus na súa vida", añadió

