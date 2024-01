Las incógnitas tras el incendio de una nave en el Polígono Industrial del Tambre en Santiago

Se investigan las causas del incendio que en la madrugada del sábado, 27 de enero, calcinó una nave del polígono industrial del Tambre y afectó a otras dos anexas en plena Vía Edison. Es la Policía Nacional quien se encarga de la investigación.

Ese incendio fue preocupante por varios motivos: primero, por el lugar en el que se originó, una zona tan sensible como el área industrial de Santiago y segundo, porque se ha generado mucho ruido en torno a las condiciones de seguridad.

LAS CLAVES DEL INCENDIO EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL DEL TAMBRE

LOS HIDRANTES

Falló un hidrante, al menos uno. Se trata de las bocas de agua que hay por todo el área industrial para ayudar en la extinción del fuego.

Según fuentes municipales hay un hidrante cada 30 metros como distancia máxima. Ese en concreto, el que falló en un momento tan delicado, no se pudo utilizar, pero los bomberos emplearon otra boca de agua situada a 15 metros de la que no funcionó. Los motivos no están claros, pudo ser una cuestión puntual de presión de agua, según trasladan desde el Ayuntamiento de Santiago.

Personal de la empresa Viaqua realizó varias revisiones, nos informan, y, al margen de esa boca, todas están operativas.









EL ORIGEN DEL FUEGO

Sobre el origen del fuego, hay una investigación en curso de la Policía Nacional, pero las llamas se iniciaron en una nave que se dedicaba al cultivo de setas y se propagaron a las dependencias de empresas colindantes.

¿TODO EN REGLA?

¿Cumplía la nave donde se originó el fuego con la normativa? ¿Tenía todo en regla? Pues en el Concello de Santiago lo han revisado y fuentes municipales aseguran que la empresa sí contaba con licencia de primera ocupación y licencia de actividad.

Los Bomberos recibían el aviso pasadas las 22 horas de la noche del viernes y estuvieron hasta pasadas las 2 de la madrugada del sábado.

LOS EMPRESARIOS DEL TAMBRE, A LA ESPERA DE INFORMACIÓN

En el área empresarial, la asociación del Tambre está a la espera de la información que trasladen las autoridades.

Portales abiertos esta mañana en varias empresas de las inmediaciones del número 17 de la Vía Edison: en una funeraria o un almacén de logística todavía olía a humo en la mañana del lunes, más de 48 horas después de la extinción del fuego, y no han terminado de limpiar la carbonilla del incendio que destruyó totalmente el interior de la nave en la que empezó el fuego.

Hay enfado entre algún empresario del entorno, que asegura a Cope que fallaron cuatro y no una boca de agua. Desde la asociación del Tambre esperan que todo se aclare con la investigación en marcha. José Fernández Alborés, el Presidente de la entidad: “Sabemos que uno tuvo problemas, el resto no nos consta. Entendemos que el informe de Bomberos y Policía Local nos dirá la realidad porque hasta ahora todo son rumores”.

Asegura que, desde la asociación, desconocían que la nave se dedicaba al cultivo de setas y producción de cerveza artesanal. No es obligatorio formar parte de la asociación de empresarios, así que tampoco ahí tienen constancia del tipo de licencia que tenían las instalaciones, pero el presidente asegura que, de haber contado con más información, se habría ahorrado tiempo en dar aviso a los equipos de extinción: “Se localizó al propietario de las naves, pero se perdió tiempo en poder localizarlo. De otra manera, nuestros vigilantes de seguridad lo habrían localizado”.

Desde la asociación de empresarios aseguran que la inmensa mayoría de las industrias asentadas en el Tambre cumple las medidas de seguridad contra incendios, que exige un número variable de tomas de agua dependiendo del tipo de actividad que desarrollen. También esperan que este incidente permita confirmar que las instalaciones “están como deben estar”.