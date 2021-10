José Porto: "Llueve dentro de la Colegiata de Sar"

Más de 40 litros por metro cuadrado se recogieron en la madrugada del sábado en Santiago, cantidad nada despreciable que se ha dejado notar una vez más en una de las joyas arquitectónicas de la capital de Galicia, la Colegiata de Sar. El párroco,José Porto, se lamentaba en Cope Santiago de que "vuelve a llover en la Colegiata, es increíble, pero está lloviendo en el claustro y en la parte de arriba, en el despacho".

Recueda Porto que hace tres años se comprometieron obras de reparación por parte del Consorcio de Santiago, pero siguen aguardando. "Hay que reparar no todo el tejado, una parte... pero" dice Porto, que a renglón seguido asegura que "la Colegiata es la gran olvidada: luego me dicen que es una joya... si es una joya que está olvidada, ya me dirás qué clase de joya es".

Foto cedida









Afirma que incluso ahora que estamos en Año Santo, "parece que esta Iglesia no estuviese en el camino, cuando estamos en el Camino de la Plata y el Portugués". El párroco afirma que hay momentos en que, mientras esté en la Colegiata, le toca "pelear por su restauración" aunque a veces me dan ganas de cerrar el Museo y dedicarlo a otra cosa.

"Yo he limpiado el musgo de las columnas de los arcos exteriores otros años, pero ahora a mi edad no me subo a la escalera ni que me paguen", asegura Porto. Hay además árboles tropezando con el muro que rodea la plaza y que con el viento y las lluvias de estos últimos días, también se han producido desperfectos, con el desprendimiento de una piedra.

EL APARCAMIENTO ALTERNATIVO, "VUELVA USTED MAÑANA"

Otro asunto que sigue enquistado es la instalación de un aparcamiento alternativo al atrio de la Iglesia, habitualmente abarrotado de turismos e incluso caravanas. "No ha cambiado nada: el otro día tuvimos dos bautismos y la gente tuvo que aparcar fuera, incluso tuvimos que retrasar las ceremonias porque algunos fueron hasta el Mutiusos", se lamenta el párroco, que recuerda que la Iglesia ya puso a disposición del concello una parcela de su propiedad para ubicar una zona de estacionamiento al menos provisional.

Desde antes del verano, en teoría, el gobierno local de Santiago trabaja en los trámites para la cesión de ese terreno. Por el momento, no hay constancia de cuándo podría ser una realidad.