Inmobiliarias en Milladoiro y Bertamiráns: "No tenemos nada para alquilar"

Es una de las fotos de las últimas semanas en Santiago: las colas de estudiantes a las puertas de las agencias inmobiliarias, buscando dónde vivir el próximo curso. En la comarca, la espera no es en persona a pie del negocio en muchos casos, pero sí aguardando a que alguien atienda el teléfono, porque todas las líneas están ocupadas: "nosotros en el momento que publicamos un piso, a la media hora recibirmos entre treinta y cincuenta llamadas, así que tenemos que bloquearlo ya". Lo cuenta Jacobo Blanco, que está al frente de una de las agencias en Milladoiro, Capitel KSA. En esa misma población trabaja Begoña Vilas, y su testimonio es similar: "en este momento, en alquiler aquí no se dispone de nada, está todo agotado". Desde Vilasgey Inmobiliaria añaden que "estos últimos quince días ha habido mucha llamada de estudiante para saber si hay algo disponible para alquilar para el curso, y esto antes no pasaba. Y este año, quizás más que el año pasado".

Sergio González, desde la agencia Montelouro en Bertamiráns, dice que ellos reciben sobre todo demanda por parte de familias, más que de estudiantes, pero en todo caso "ahora mismo no hay ningún tipo de oferta y en cuanto recibes una nueva, normalmente no salen al mercado porque ya se alquilan con una o dos llamadas a la gente que tenemos en lista de espera".

El pico de demanda estudiantil de estos días no hace más que poner de nuevo sobre la mesa el déficit de vivienda de alquiler en la comarca compostelana.Desde alguna inmobiliaria llegan a afirmar que sólo Milladoiro necesitaría entre 5.000 y 10.000 viviendas nuevas para atender el incremento de demanda. La consecuencia inmediata de este desajuste es el incremento de precios. De media, unos 100 euros pero son muchos los casos que están bastante por encima de esa cifra.

SALTO DE 380 A 530 EUROS MENSUALES

Begoña rescata de entre las últimas operaciones cerradas en su oficina un piso de algo más de 75 metros cuadrados en Milladoiro: dos habitaciones, exterior y con equipamiento en buen estado, que hace cuatro años se alquiló en 380€: "ahora quedó vacío porque hubo un traslado y se acaba de alquilar en 530 euros... la cosa está así, y con listas de espera grandes", insiste.

En Bertamiráns, Sergio nos aporta más pruebas de ese incremento de precios: "un piso de dos habitaciones podría estar alquilado hasta ahora en 350€ y ahora, roza los 500€".









Las propias inmobiliarias hablan de subidas “abismales" pero "la gente las paga", subraya Jacobo. En algunos casos, el radio de búsqueda llega de Santiago al Barbanza y "esto es inaudito": explica que todo depende de los servicios que ofrezca el concello de destino. "Muchas poblaciones como Sigüeiro, Cacheiras, otras zonas de Teo... tienen problemas para poder llegar a Santiago en transporte público, pero si cogemos un Castromil a Noia, es media hora, y si tienes que ir hasta Bertamiráns, casi es el mismo tiempo, por ejemplo".

Señalana la falta de vivienda nueva en el mercado y la proliferación de las viviendas turísticas como el origen de ese incremento desbocado de precios, pero desde las inmobiliarias apuntan también la subida de las hipotecas, que lleva a que se aumente automáticamente cualquier renovación de contrato de alquiler. "De esto no se habla tanto, pero también está ahí", subraya Begoña. Jacobo insiste: la falta de vivienda "es un problema social que se ha agravado en los últimos años, no es un problema de unos pocos, es un problema social"

