La hostelería y el ocio nocturno de Galicia recuperan los horarios prepandemia

La Xunta de Galicia eliminará desde este sábado, 12 de febrero, las restricciones de horarios para hostelería y el ocio nocturno con lo que recuperarán las horas de cierre de antes de la pandemia, que se declaró en marzo de 2020.

De esta forma, desde los bares, hasta los restaurantes y locales de ocio nocturno recuperarán el horario que recoja su licencia en cada uno de los casos, según ha anunciado el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tras la decisión aprobada en la reunión de su Gobierno este jueves y siguiendo la decisión del comité clínico, dado que la evolución de la pandemia es buena, "a la baja, lenta pero segura".

Tendo en conta a evolución da pandemia e despois de escoitar ao comité clínico, tomamos a decisión de que partir deste sábado ás 00,00 h a hostelería galega non teña restricións de horario.



Só deberán cumprirse as marcadas pola licenza do local en función da súa actividade pic.twitter.com/xvRAqxGu7l