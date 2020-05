El Hospital Clínico de Santiago, a la vanguardia en radioterapia intraoperatoria

El Servicio Gallego de Salud (SERGAS) acaba de iniciar el proceso para adquirir un acelerador lineal intraoperatorio de última generación para el Hospital Clínico Universitario de Santiago. Esta novedosa tecnología va a permitir administrar radioterapia durante la cirugía de extirpación de tumores sin tener que mover al paciente de la mesa del quirófano en el que está siendo intervenido.

Se trata de un equipo móvil, que supone una inversión de casi 1,5 millones de euros, diseñado en exclusiva para aplicar dosis de radiación terapéutica de alta precisión en el momento de la operación, con unas dimensiones ajustadas para poder trasladarlo con facilidad entre diferentes salas de cirugía.

Con la adquisición de este aparato, que será el primero con el que cuente la sanidad pública gallega y uno de los pocos que existen en el sistema sanitario español, aumentará el número de pacientes que se beneficiarán de esta técnica.

TECNOLOGÍA AVANZADA QUE MEJORA TIEMPOS Y CALIDAD DE LA ASISTENCIA

Se trata de una técnica que incrementa la calidad y seguridad en la asistencia sanitaria. Los procedimientos combinados de radioterapia y cirugía podrán aplicarse a más dolencias.

El Hospital Clínico de Santiago ya es referencia en Galicia para esta compleja técnica que, hasta ahora, requería mover al paciente desde la mesa del quirófano hasta el búnker del acelerador lineal convencional para irradiar las zonas del campo quirúrgico tras la extirpación del tumor y posteriormente retornar a la sala de operaciones para finalizar la intervención. Ahora, gracias a esta adquisición, no será necesario mover al paciente.

RADIOTERAPIA INTRAOPERATORIA

La radioterapia intraoperatoria (RIO) es una técnica para administrar una dosis de irradiación única, elevada y de máxima exactitud durante la cirugía tumoral para eliminar residuos microscópicos que no puedan ser extirpados en la operación. “O desenvolvemento de aceleradores lineais portátiles de electróns como o que ten en proceso de adquisición o Servizo Galego de Saúde para utilizar dentro do quirófano, ven a proporcionar un importante plus de seguridade, efectividade e rapidez a este procedemento”, destaca el jefe del Servicio de Cirugía General y Digestiva del área sanitaria de Santiago, Manuel Bustamante. (Vídeo superior)

Realizar radioterapia intraoperatoria gracias al nuevo equipo permitirá incrementar el número de pacientes que se benefician de esta técnica, ya que se podrá aplicar a dolencias en las que antes no era posible, por ejemplo en algunos cánceres de mama, páncreas y sarcomas. Según Antonio Gómez, jefe del Servicio de Oncología Radioterápica “a principal vantaxe de utilizar radioterapia intraoperatoria é a posibilidade e administrar doses moi altas de radiación nun solo acto, coincidindo co tratamento cirúrxico do tumor, isto te permite visualizar a zona á que vas administrar o tratamento e ao mesmo tempo protexer os órganos que poida haber ao redor da zona a irradiar.”