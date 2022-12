En COPE Santiago nos hemos propuesto montar una cena navideña para cuatro por unos 50 euros y sí, es posible, pero escogiendo bien los productos y sin renunciar a postres típicos o una buena sidra con la que brindar con los nuestros.

Buscamos menú para cuatro personas, ajustando el cinturón y estudiando los precios.

PRESTAR ATENCIÓN A OFERTAS Y MARCAS BLANCAS

Comprobamos que merece la pena no esperar al último momento y hacer cuentas porque la misma tableta de turrón puede oscilar entre los 3,99 € y los 5.50 euros.

También los mazapanes: de 2,99 a 3,50 la misma marca. Ojo con productos que pueden llevar a confusión: gambones congelados, por ejemplo. La misma cantidad, pero dependiendo del tamaño de la pieza, puede tener una diferencia de precio de hasta 10 euros. La coliflor, la encontramos de oferta a 1,59, pero también a 2,99 €, siempre por kilo.

¿A cómo está el bacalao? Hemos visto los lomos a 22 euros el kilo y en hoja, dependiendo del tamaño, entre 14.50 y 17.95 euros.

Regamos con sidra este menú y aquí también hay que echar cuentas porque la misma marca está con descuento del 50% en la segunda unidad en alguno de los establecimientos. Y las ofertas del día pueden ayudarnos en el ahorro de unos cuantos euros, y es que hay establecimientos que lanzan ofertas interesantes en esta campaña.

CENA NAVIDEÑA PARA 4 POR UNOS 50 EUROS

¿Cuánto nos sale así la cena? Nuestra cesta básica para cuatro personas nos quedaría en algo menos de 54 €. Es verdad que podríamos añadir el coste del aceite o unas patatas para acompañar el bacalao con coliflor.

¿Qué nos llevamos por ese dinero? Una caja de dos kilos de gambones, una hoja de bacalao, un kilo de coliflor, un kilo de piña, dos tabletas de turrón de chocolate, una caja de mazapanes, una tablete de turrón del duro y dos botellas de sidra.

LA GENTE ECHA CUENTAS PARA ESTAS FIESTAS

En nuestro paseo por cuatro establecimientos en la zona centro no vemos clientela con calculadora en mano o haciendo sumas, pero sí que la mayoría echa cuentas especialmente estos días, consciente de los gastos en esta época. Nos encontramos ciudadanos que confiesan que adelantan compras o que tienen ya el marisco congelado.

Una pensionista asegura que "el sueldo está muy bajo, tengo dos hijos conmigo y...a ver". Otro comprador ya nos cuenta que "no esperamos a diciembre para comprar, tenemos vieiras en el congelador, el marisco ya lo tenemos, camarones... todo comprado".

Hay, también, quien compara este año con otros y bajará la cantidad de productos en la mesa: "De la abundancia de otros años... no, calculamos todo mejor". ¿Han notado subida?, ¿se aprecia inflación en productos navideños? En general, sí, aunque también alguna clienta se mostraba comprensiva: "En los artículos de Navidad sí noté subida, pero tiene que ver, yo creo, con la subida de la materia prima y los combustibles".

También hay quien, para no prescindir de nada, aplica la lógica del “que me quiten lo bailado”: "Hace 15 días compré unos camarones a 40 euros que hoy están a ciento y pico y ya me los tomé, es lo que yo aplico".