Habrá una tercera línea de ayudas municipales de Santiago para hostelería y comercio

El BNG compostelano urgía en las últimas horas al alcalde de Santiago a que el Ayuntamiento abone cuanto antes las ayudas ya solicitadas por los sectores hostelero, comercial y cultural de la ciudad que se vieron duramente afectados por el coronavirus. La nacionalista Goretti Sanmartín aseguraba que "el alcalde debe traducir sus promesas en hechos y realizar el pago de las ayudas". A juicio del Bloque, la demora en la resolución de la convocatoria está causando malestar y preocupación de los responsables de los establecimientos que han solicitado esas ayudas para poder continuar con su actividad.

Cualquier apoyo es poco para dar oxígeno a los pequeños negocios compostelanos que están atravesando momentos muy difíciles. Para Sanmartín, es la Xunta y el gobierno del Estado los que deben articular verdaderos planes de rescate a estos sectores. Con todo, desde la administración local, también se puede complementar ese apoyo con recursos públicos. El BNG de Santiago asegura que, en la segunda convocatoria de ayudas municipales, la que se hizo a finales de 2020, aun los solicitantes desconocen cuál es la asignación de recursos y cuándo los percibirán.

HABRÁ UN TERCER PAQUETE DE AYUDAS MUNICIPALES EN ABRIL O MAYO

El Alcalde de Santiago, Sánchez Bugallo explicaba en una entrevista en COPE Santiago que esas últimas ayudas tramitadas se abonarán a lo largo del mes de enero: "Estamos en eso. En estos momentos estamos en proceso de fiscalización. Yo espero que a finales de mes se puedan abonar. La administración tiene sus plazos de publicación, de presentación de solicitudes, de correción de errores, de aportación de documentación, de supervisión...". Recuerda el regidor municipal que es ya la segunda convocatoria de ayudas locales. Le preguntamos si habrá una tercera tanda, con más recursos: "Sí habrá. Tenemos prevista una nueva convocatoria prevista para abril o mayo, independientemente de que se aprueben los presupuestos de 2021 o se prorroguen las cuentas actuales".

QUEJAS POR EL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA Y ESCASEZ DE CONTENEDORES

En Santiago seguimos esperando por el nuevo servicio de recogida de residuos. El Alcalde insiste en que el contrato actual está muy anticuado y es muy mejorable. En el momento de su adjudicación, no se contemplaron varios barrios nuevos de Santiago, como la zona que rodea el Corte Inglés y que "no existía en 2004", año del contrato de basuras vigente, así es que "el contrato se fue estirando y estirando". Además, Bugallo reconoce que hay equipos que no funcionan, flota de vehículos antigua, además de contenedores que piden cambio. Bugallo espera que en este primer trimestre de año se pueda convocar el nuevo concurso "que tan necesario es. Mientras tanto hacemos todos los esfuerzos posibles para dar un servicio digno".

Reconoce deficiencias en el servicio de recogida de cartón y papel, del que se encarga una empresa de trabajo social.

RECHAZA LAS CRÍTICAS SOBRE LAS PEATONALIZACIONES DEL ENSANCHE

Bugallo ha querido salir al paso de las críticas sobre las peatonalizaciones del Ensanche. Críticas que llegaban de diversos comercios de General Pardiñas y Alfredo Brañas y de los propios vecinos del Ensanche, que lamentaban que el momento escogido no fue el idóneo.

Las peatonalizaciones acabaron, ya se puede circular por todo el centro sin problemas, el conductor no se encontrará ya más cierres. Con todo, el Alcalde de Santiago no descarta que se puedan volver a poner en marcha si lo ven preciso. Le preguntamos si cree, entonces, que las peatonalizaciones funcionaron, y Bugallo entiende que sí, que la ausencia de clientes se debió en esta época navideña a las restricciones en Compostela: "lo que tuvo que ver fue el cierre perimetral". Entiende que hubo problemas en otras zonas comerciales de la ciudad y no solo en el Ensanche. "El momento es opinable, pero se hizo para que la hostelería pudiese poner más terrazas... es verdad que las circunstancias son las que son".