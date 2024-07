El furor por las pantallas gigantes para ver a la Roja no llega a Santiago: "Más radical que Bildu"

Un auténtico lío político es el que se ha montado en Santiago a cuenta de la instalación, o mejor, la no instalación, de pantallas gigantes en la capital gallega para poder seguir el partido de la Selección Española de fútbol este domingo.

Hay ganas, hay ilusión, hay emoción. Pero no hay pantallas gigantes. La decisión del gobierno local es inamovible. Se lo ha pedido el PP, en primer lugar, y hasta la dirección local del PSOE en Santiago pide que rectifique y que se coloquen las pantallas. Pero el ejecutivo local de Goretti Sanmartín, del BNG, no está por la labor: “O goberno local, ao igual que coa Selección de Fútbol Feminina en 2023 ou no partido no que o Obradoiro se xogou o descenso, decidiu non destinar diñeiro público á instalación de pantallas para o seguimento deste tipo de eventos deportivos”.

Esta decisión le ha valido las críticas de los populares: “Todos sabíamos que en Santiago había una alcaldesa independentista a la que no le gusta la Selección. Lo que no sabíamos es que podía ser más radical que Bildu, que gobierna en Pamplona y sí va a poner pantallas gigantes”. Borja Verea se mostraba así de tajante. En cualquier caso, desde el Ayuntamiento ahora se apunta a la posibilidad de que se instalen esas pantallas, pero porque ha habido solicitud de otra “institución pública”. Así que, quizás, estemos a tiempo de ver a lo grande el partido definitivo.

Somos a única cidade de Galicia que non instalará pantalla para ver a final da #Euro2024 ??#GorettiExpulsión ?? ???? pic.twitter.com/kGDvQGCZsL — Adrián Villa Torres (@viltorad) July 11, 2024





SANTIAGO SE DESCUELGA EN UNA GALICIA VOLCADA CON LA ROJA

Los primeros fueron los comerciantes de Lugo Monumental. Antes del partido contra Alemania veían posibilidades de llegar a la final y decidieron ponerse manos a la obra para que Lugo tuviese su pantalla.

Después llegaron todas las demás, de norte a sur, todas las ciudades han querido habilitar un espacio para que la afición disfrute del mejor fútbol. Pontevedra, Vilagarcía, Ferrol, Vigo, A Coruña… el resto de ciudades en Galicia apuesta por la Roja.

Incluso parece que ha habido cierta rivalidad entre ciudades por quién subía la apuesta, lo que nos ha regalado, de nuevo, momentos divertidos en las redes sociales. El Alcalde de Ourense va a instalar no una, sino dos.

