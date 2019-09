Fuego en Porto do Son: un incendio en Miñortos afecta a 20 hectáreas de monte

Preocupa en la comarca de O Barbanza, en el Suroeste de A Coruña, un incendio forestal que se ha declarado estas últimas horas. Según los datos oficiales del 085 afecta a unas 20 hectáreas en la zona de Miñortos.

El humo puede verse desde localidades como Portosín.

ACTIVO un lume forestal no concello coruñés de Porto do Son, parroquia de Miñortos, que segundo as primeiras estimacións afecta unha superficie de 20 hectáreas. #IFMiñortosPortodoSon