La finca del Peleteiro (Santiago) quince años abandonada: "no entiendo qué pasa aquí"

Un empleado de una firma de seguridad se asoma de vez en cuando al portón del patio que da a la calle República Arxentina. "Años llevan con vigilante, les tiene que costar una pasta", aseguran desde un comercio que lleva desde la acera de enfrente lo mismo, años, viendo como se deteriora el edificio del antiguo Colegio Manuel Peleteiro. "Es que parece una casa fantasma: cuando hay temporal, asoman las cortinas por las ventanas rotas, imagínate el panorama"

"¿Pero esa finca no era del concello?", pregunta una vecina. El despiste tiene cierta explicación, porque después de quince años de la mudanza del colegio al nuevo emplazamiento, es difícil estar al tanto del ir y venir de propuestas y contrapropuestas. "Cada cuatro años se habla algo del tema", ironiza otro comerciante, "casi es raro que salga ahora, sin elecciones a la vista". Le cuento que el concello de Santiago ha convocado para esta tarde comisión informativa con grupos políticos, vecinos y asociaciones de empresarios, para detallar las negociaciones que se han llevado a cabo desde el cambio de gobierno. La propiedad de la finca, la Sareb, ha dado carpetazo a las conversaciones y quiere seguir adelante con el proyecto que le permite el actual planeamiento municipal, con más edificabilidad y más peso comercial.





Son muchos los que aseguran que la situación sigue "empantanada" desde 2009 porque los políticos no han tenido altura de miras en todos estos años para acordar una solución. Lo dice Tachi, que lleva 40 años al frente de una tienda de deportes en San Pedro de Mezonzo, la calle a la que mira la fachada del viejo edificio:" se quieren llevar medallas y no puede ser, hay que hacer un bien para la ciudad y los políticos no tienen esa mira... no veo yo que esto vaya para arriba" "Creo que a política está moito polo medio, intereses seguramente... e a min non me parece lóxico", señala otra comerciante cercana.

"La calle está muerta" desde que cerró el colegio, señalan: "se han ido sucediendo negocios en los bajos, pero esto está muy parado". Lo dicen en San Pedro de Mezonzo, donde delante del edificio abandonado se cuentan media docena de comercios con la persiana bajada"

En el otro lateral del edificio, que da a República Arxentina, el responsable de una de las fruterías de la calle también asegura que el barrio necesitaría que animase la actividad dándole una salida a la parcela. A él le queda un año de contrato de alquier y está pensando en cambiarse a otro punto de la ciudad: "eu dende que estou aquí ofrecéronme como vinte baixos nas aforas de Santiago onde podería ter seis negocios diferentes polo prezo deste. Agora non compensa seguir aquí porque está todo polas nubes". La renta mensual son 1.700 euros más Iva.

En otro negocio calle abajo señalan además otro problema derivado del abandono: "ademáis de estar desaproveitado, é un foco de insalubridade, nós temos visto ratas ás portas da nosa tenda". Reconoce que la última vez fue hace "algunos años"... como todo lo que se cuenta entorno a este caso.

Fue en mayo de 2023 cuando la Sareb anunció que no esperaba más y pedía licencia para iniciar el desarrollo urbanístico de la finca, coincidiendo con el final de la campaña electoral para las municipales. Atrás quedaban distintas propuestas y desacuerdos para cambiar los usos de la finca, dado que en el planeamiento vigente prima el comercial sobre el residencial.

Según informaba el Concello a comienzos de semana, la Sareb ha propuesto la construcción de un edificio destinado a uso comercial, ocio y restauración, oficinas, vivienda y equipamiento público, otro de uso hotelero con 40 apartamentos y un espacio libre público de 1.395 metros cuadrados que tendría que urbanizar. El equipamiento público que la propiedad deberá ceder debidamente acondicionado, atendiendo al planeamiento actual, tiene algo más de 900 metros cuadrados. Se prevén además unas 400 plazas de aparcamiento.

Las propuestas de modificación que le presentó el ayuntamiento y que han sido rechazadas por la propiedad pasaban por "uso residencial, un 20 % de vivienda protegida, comercio en planta baja siguiendo la tipología tradicional del Ensanche"