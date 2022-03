Fin del aislamiento generalizado de positivos de covid en Galicia desde este lunes

Tras dos años de pandemia, la Comunidad Autónoma de Galicia estrena este lunes, al igual que el resto de España, un nuevo enfoque para afrontar las consecuencias de la covid-19, aunque va un paso más allá de la normativa general aprobada en la Comisión de Salud Pública.

Y es que, como han explicado esta mañana los resposables de la Consellería de Sanidade, Galicia sólo aislará desde el lunes a los casos de covid que hayan dado positivo y se encuentren en ámbitos vulnerables, es decir los centros sanitarios y hospitalarios, los sociosanitarios y los centros penitenciarios, mientras que el resto no tendrán que aislarse.

Así lo ha explicado la directora general de Saúde Pública de la Xunta, Carmen Durán, durante la presentación en un seminario web de la nueva estrategia de Vigilancia y control frente a la covid tras la fase aguda de la pandemia, en la que ha advertido de que en este nueva etapa "siguen vigentes" las medidas de uso de la mascarilla, distancia de seguridad y ventilación.

IMPORTANTES CAMBIOS EN LOS PROTOCOLOS Y LAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS

De esta forma, a partir de la semana que viene lo que se cambiarán serán los protocolos de vigilancia y control de casos, con lo que cualquier persona con síntomas de covid o un autotest positivo será considerada un "caso sospechoso" y no se le realizará ninguna prueba de confirmación ni tendrá que aislarse, sino seguir una serie de recomendaciones y extremar las precauciones.

Solo se harán pruebas diagnósticas confirmatorias -una PCR o un test de antígenos en el ámbito sanitario, no un autotest- a las personas de grupos vulnerables, es decir mayores de 60 años, inmunodeprimidas o embarazadas, y aún en el caso de que den positivo no se les aislará a no ser que estén en un centro sanitario o sociosanitario.

En cuanto a los contactos estrechos, no se les identificará ni se realizará seguimiento, con carácter general, aunque sí se recomendará a los casos sospechosos y a los confirmados que informen a los suyos. También se les recomendará extremar las precauciones hasta pasados diez días y permanecer en su domicilio hasta que mejoren los síntomas.

Otros recomendaciones son, aparte del uso de mascarilla y distancia de seguridad en todo momento, la de evitar contacto con personas vulnerables y no acudir a ámbitos de riesgo, reducir las interacciones sociales y lavar las manos con frecuencia.

GALICIA, UN PASO MÁS ALLÁ EN LA NUEVA ESTRATEGIA

Durán ha recordado que esta cambio de protocolo se adopta ante el "riesgo bajo" en el que se encuentra España a nivel de impacto asistencial de la pandemia y que se trata de conseguir una "normalización de la asistencia sanitaria, minimizando los riesgos tras la fase aguda" de la misma.

Según ha apuntado el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, esta estrategia es "uno de los mayores cambios" desde el inicio de la gestión de la pandemia del coronavirus, pero ha apelado a seguir manteniendo la prudencia porque Galicia aún registra 2.500 casos diarios. Cabe recordar que la Comisión de Salud Pública daba luz verde el pasado martes a esta nueva estrategia que normalizará la covid a partir de la semana que viene, cuando se eliminarán los aislamientos de los casos leves y asintomáticos, las cuarentenas de sus contactos y la realización de pruebas con carácter general.

En Galicia, esta eliminación de los aislamientos será más general, ya que no se va a aislar a ninguna persona, sino solo a las que estén en ámbitos vulnerables. La norma es también de aplicación en los colegios en los que no será "aislamiento de casos, ni prueba diagnóstica, ni tampoco cuarentena" a no ser que sean inmunodeprimidos.

Comesaña ha dicho que se trata de cambiar la forma de trabajar ante la pandemia, pero que hay que ser "prudentes" a la hora de dar este paso porque, pese a que el Ministerio de Sanidad interpreta que la situación ya es estable, en los últimos días aún está subiendo la incidencia acumulada y la presión hospitalaria por lo que ha reclamado ir "paso a paso", cuestionando la "urgencia en su aplicación a partir de este lunes"

Al respecto, ha recordado que Galicia había reclamado hace semanas la rebaja de los aislamientos de los casos positivos de siete a cinco días y se le dijo que "era imposible" porque iba "muy deprisa", ha incidido el conselleiro, explicando que este pasado martes "se aprobó con urgencia de aplicación" este cambio en el protocolo de manejo de casos Covid que, ha remarcado, Galicia "no compartía". "Estamos a favor de estos paso, pero no de dar todos los pasos juntos", ha aclarado.

FERNANDO SIMÓN Y EL USO DE MASCARILLAS

En este sentido, Comesaña ha incidido en la apuesta de "dejar al menos 15 días" entre los pasos "para ver los efectos". En este sentido, ha aludido a que la retirada del uso de las mascarillas en interior que no se ha decidido en el encuentro de esta semana entre Sanidad y las comunidades. "Aún no era el momento", ha afirmado.

En relación a lo señalado por parte del Ministerio de Sanidad de que "sólo falta el OK de Fernando Simón para quitarlas", Comesaña ha manifestado que "no debe ser así". Por ello, ha insistido en "ir dando pasos uno a uno, con un tiempo en el medio" con el fin de "ver los resultados de estas medidas". "Es en lo que estamos", ha apostillado el conselleiro.