De Eurovisión a "Árbolvisión": El Carballo de Conxo quiere ser árbol europeo de 2022

Cuando en Santiago y en Galicia aún nos estamos reponiendo del Benidorm Fest, donde estuvimos tocando con la punta de los dedos Eurovisión, ahora toca hablar de otro certament europeo: el del Tree of the Year (Árbol del año).

Este concurso es más reciente que el festival europeo de la canción. Busca un árbol con historia. Según la organización, quieren que los propios ciudadanos escojan aquel que más les gusta: Llevamos 12 años buscando los árboles con las historias más interesantes. La votación se realizará del 1 al 28 de febrero de 2022. Al votar, seleccione siempre dos árboles. En la última semana (del 22 al 28 de febrero) la votación será secreta y en la página web usted no encontrará el número de votos real.

La candidatura de España está representada por el carballo de Conxo. Más allá de su valor natural e histórico, tiene más de 250 años de antigüedad, está su valor emocional. Le llaman el Árbol de la Libertad: Este histórico carballo nació con la Ilustración. Fue defendido por Rosalía de Castro y el bosque que lo acoge, al pie del Camino Portugués de peregrinación, es hoy todo un cofre botánico, abierto al público en 2018 (con una gran fiesta popular) tras permanecer inaccesible durante más de un siglo.

El carballo de Conxo fue testigo, el 2 de marzo de 1856, del histórico Banquete Democrático de Conxo, un acto organizado por estudiantes universitarios (principalmente Aurelio Aguirre) donde los jóvenes quisieron servir la mesa a los obreros, como un símbolo de los valores democráticos de la Revolución Francesa. Aurelio Aguirre comenzó su brindis exclamando: “Sol de la libertad, tu lumbre dame!”.

Este bosque fascinó a Rosalía de Castro. La gran poeta y nuestra autora más universal denunciaría desde 1881 la tala incontrolada de muchos de estos robles. Lo hizo en un poema titulado precisamente así “Los robles”, de su libro En las orillas del Sar (1884).

El carballo de Conxo está al pie de la entrada en Santiago del Camino Portugués de peregrinación. A 200 metros de la conocida como “Fuente de la Virgen de la Concha” y a 300 metros del Monasterio de Conxo (que conserva un claustro románico del siglo XII).

Alrededor de este árbol, en todo este Bosque del Banquete de Conxo, se reunieron en años anteriores hasta 5.000 personas en una multitudinaria romería que celebraba la apertura de este espacio natural después de más de un siglo.

Para lanzar esta candidatura, el Ayuntamiento de Santiago apuesta por un completo programa de actividades para implicar a toda la comunidad y que se vote masivamente al carballo de Conxo como árbol del año en el viejo continente. Este lunes, 31 de enero, las autoridades junto a un grupo de escolares del Colegio Santa Apolonia harán una plantación en la zona del mirador del Monte de Conxo. La plantación será de especies autóctonas. Este lunes arranca la campaña, así que se presenta en sociedad, pero habrá mucha participación sobre todo de escolares. En la sede de Afundación, en la Plaza de Cervantes, por ejemplo, se inaugura la exposición: Reis do Bosque (Reyes del Bosque). La muestra estará disponible durante todo el mes de febrero y exhibe fotografías de 30 árboles con solera de toda España, entre ellos, el carballo de Conxo. Paralelamente a la exposición se han programado una serie de charlas y talleres.

