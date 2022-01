Estos son los nuevos puntos para hacer test de antígenos gratuitos en el área de Santiago y Barbanza

El Servicio Galego de Saúde (SERGAS) incrementa desde este lunes, 10 de enero, los puntos donde se pueden realizar pruebas o test de de antígenos de forma gratuita, y sin cita previa, en el área Sanitaria de Santiago y Barbanza. Se trata de cuatro nuevos puestos donde realizar el autotest de saliva en los ayuntamientos de A Estrada, Lalín, Melide y Noia que se suman a los que ya llevan semanas operativos en Santiago y Ribeira.

Así, desde este lunes se habilitan puestos de realización de test de antígenos en la Fundacion de Exposiciones y Congreso de A Estrada, e horario de 11.30 a 18 horas, al igual que en el Lalín Arena, en el antiguo Centro de Salud de Melide y en el local de la Cruz Roja de Noia, en la calle A Chaínza s/n.

Con estos nuevos cuatro puntos para la realización de autotest de antígenos de covid, son ocho los repartidos por toda el área sanitaria, ya que se mantienen operativos los instalados en el Auditorio Vidal Bolaños de la USC en Santiago, en horario de 14 a 20 horas, el del Hospital Comarcal da Barbanza en Ribeira, de 15.30 a 20 horas, además de los del Aeropuerto Rosalía de Castro y la Estación Intermodal de Santiago, aunque en estos casos sólo para los viajeros y usuarios de estos servicios de transporte.

Según recuerdan las autoridades sanitarias, estos servicios, que no precisan de cita previa, son exclusivamente para personas que no presenten síntomas, así que NO debes acudir a estos puntos de autotest si tienes síntomas compatibles con la covid-19 o si has pasado la enfermedad en los últimos 180 días. Además, especifican que el resultado de este test NO genera certificado.

SIGUE AL ALZA LA SEXTA OLA CON MÁS CASOS Y HOSPITALIZADOS

El redoble del esfuerzo del SERGAS por localizar los casos positivos de covid en personas asintomáticas se produce en la jornada en la que los escolares y universitarios vuelven a las aulas.

Y en la que continúa el incremento de casos activos en el área sanitaria de Santiago y Barbanza, donde superamos los 12.000 casos activos tras 307 nuevos positivos confirmados por PCR en las últimas 24 horas, lo que provoca a su vez una mayor presión asistencial con 79 personas ingresadas este domingo, 8 más que en la jornada previa, de las que 7 son atendidas en la UCI del Clínico.

Precisamente es el Complejo Hospitalario y Universitario de Santiago (CHUS) el que concentra la mayor parte de los ingresos (75) mientras que el Hospital da Barbanza atiende a 2 pacientes de covid y otros 2 se encuentran en el Hospital HM Rosaleda.

La tasa de positividad se mantiene, además, en un alto 22 %, aunque el único dato positivo es el descenso en el número de nuevos casos notificados, que descienden este lunes con respecto a los de las jornadas previas.

La evolución de la sexta ola de la pandemia es muy similar en la Comunidad Autónoma de Galicia, donde el SERGAS ha notificado 2.398 nuevos contagios conformados por PCR en 24 horas, lo que eleva a 65.335 los casos activos, superando ya los 500 ingresados, aunque desciende ligeramente el número de pacientes en UCI, a 53.

El número de fallecidos por covid desde el inicio de la pandemia en Galicia es de 2.817, después de que se notificara en las últimas horas la muerte de dos personas que presentaban patologías previas.

Se trata de un hombre de 90 años que permanecía ingresado en el Complexo Hospitalario de Pontevedra (CHOP) y de otro varón, de 84, en el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), con lo que las víctimas mortales en el área sanitaria de Santiago y Barbanza se eleva a 388.