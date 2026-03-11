Estafan más de 2.000 euros a un vecino de Ordes (A Coruña) con el método del "timo del sicario"

La Guardia Civil de A Coruña lograba la identificación y procedía a la investigación de tres personas como presuntas autoras de delitos de extorsión y pertenencia a grupo criminal en la denominada Operación DAMANI, con la que se ha logrado terminar con la estafa y extorsión que estaba sufriendo un vecino de la localidad de Ordes con el conocido como "timo del sicario".

La investigación se inició tras la denuncia de este hombre quien manifestó ser víctima de un hostigamiento continuo mediante llamadas y mensajes intimidatorios recibidos en su terminal telefónico. En el transcurso de las coacciones, los ciberdelincuentes amenazaron gravemente al denunciante y a su entorno familiar directo.

Provocando tal temor en la víctima ante posibles represalias que llegó a realizar diversas transferencias económicas a favor de la trama, alcanzando la cantidad total estafada los 2.100 euros.

OPERACION DAMANI EN A CORUÑA, BARCELONA Y TOLEDO

Mediante el análisis pormenorizado de las evidencias digitales y el rastreo de las comunicaciones, los investigadores del Equipo de Asesoramiento Prevención y Respuesta contra la Ciberdelincuencia de la Guardia Civil de Milladoiro lograron establecer la trazabilidad de los mensajes y la plena identificación y localización de los tres implicados.

Descubriendo que la red operaba de forma deslocalizada por el territorio nacional, detectándose la residencia de los presuntos autores en las provincias de Barcelona, Toledo y A Coruña, desde donde coordinaban la actividad delictiva del grupo.

Por todo ello, a los tres individuos se les imputan presuntos delitos de extorsión y pertenencia a grupo criminal, mientras que las diligencias policiales instruidas eran puestas a disposición de la sección de guardia del Tribunal de Instancia de Ordes.