Escasez de mascarillas en el Concello de Santiago: "Tenemos stock para 10 días"

"Lo conseguimos como pudimos y dónde pudimos. No recibimos la ayuda de ninguna administración pública, hay que decirlo". Así de tajante se mostraba el Alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, a la pregunta de COPE Santiago sobre el material de protección de los cuerpos municipales: Bomberos, Policía Local y Protección Civil de Santiago.

Sánchez Bugallo mostraba su preocupación: "Nuestra situación es precaria, aunque ahora no tanto. Me preocupa el futuro porque tenemos stock para menos de 10 días". Y es que se calcula que los cuerpos municipales necesitan entorno a las 1.000 mascarillas a la semana para la protección de los distintos agentes desplegados en la calle. Además, el Concello compostelano también le suministra material a la Cocina Económica, un servicio delicado y sensible que no puede dejar de prestarse en estos días.

En estos momentos el regidor municipal asegura que sí se dispone de guantes o trajes de protección, aunque estos últimos no son los recomendables, pero "nos sirven", decía Bugallo.

A pesar de la situación complicada, afortunadamente no hay ningún agente o efectivo local que esté contagiado. "No hay noticia de que haya nadie aislado de estos cuerpos o sospechoso de positivo", dice el Alcalde compostelano.

GRATITUD A LAS DONACIONES PARTICULARES

En estos tiempos difíciles hay que agradecer toda la ayuda que llegue, y es que mucha gente se ha volcado en la producción de mascarillas. Es el caso de Ana, de Boneco Tolo, que cose entorno a unas 50 al día y que lleva a varios colectivos como ASPAS o el asilo de San Marcos.

También es de aplaudir esa iniciativa a nivel español de los llamados makers que se han puesto a imprimir con las máquinas 3-D viseras para su donación.

Sánchez Bugallo explicaba que el Concello de Santiago ha recibido ayuda de personas particulares, de la comunidad china, e, incluso, algún médico de la ciudad. No obstante, el material no llega y también el consistorio compostelano ha acudido al mercado, se ha comprado como se ha podido, según confesaba el propio regidor municipal: "Compramos donde pudimos comprar, tenemos encargadas 4.200 mascarillas que llegarán el viernes. Las compramos donde las encontramos y al precio que ha habido que pagar para conseguir ese equipamiento".

En la misma situación parecen encontrarse todos los concellos. La agrupación de Protección Civil de Ames agradecía las donaciones que están recibiendo.

Los distintos efectivos no paran y su trabajo se demuestra en estos tiempos más necesario que nunca.