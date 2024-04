Echa a andar el préstamo de bicicletas para moverse entre los campus universitarios de Santiago

Que los estudiantes se muevan en bicicleta entre los campus universitarios. Con esa idea, este lunes, 15 de abril, empezaba a aplicarse un nuevo servicio de la USC (Universidad de Santiago) con el que colabora el Ayuntamiento compostelano, éBici.

En total son 20 bicicletas, una parte de ellas son eléctricas, las que están a disposición de los integrantes de la comunidad universitaria, no solo se pone en marcha pensando en los estudiantes, también personal docente y resto de servicios y plantilla de la universidad. Se han instalado cuatro puestos a modo de estaciones de aparcamiento en cuatro puntos de la ciudad: Filología, Odontología, la biblioteca Concepción Arenal y el Hospital Clínico, este último pensando en el alumnado que acude a realizar sus prácticas al CHUS.

??Bota a andar é-Bici, o proxecto piloto de préstamo de bicicletas posto en marcha pola USC coa colaboración do Concello ??



Para poder hacerse con una bici, hay que registrarse en una aplicación móvil. Esto les permite desbloquear un candado y tener acceso al vehículo y luego dejarlo anclado en otro de los puntos. El sistema llevará la cuenta de qué persona cogió la bici y dónde la depositó y tiene un horario de funcionamiento entre las ocho de la mañana y las nueve de la noche. Los puestos de las bicicletas cuentan con iluminación y videovigilancia.

La idea es ir testando este servicio, recibir el feedback de los usuarios y, después, aplicar el sistema mejorado y extendido para el próximo curso 2024/2025.

Javier Rico es el delegado del rector para deportes y nos explicaba que, por el momento, no han limitado el tiempo de uso para testar las necesidades de las personas que se animen a moverse entre los campus en bici: “Queremos ver cómo es el uso. Pretendemos que la gente use las bicicletas para desplazarse entre campus, no para estar todo el día con la bici por ahí. Si vemos que los usos son de varias horas, tendremos que ir ajustando y limitando el tiempo al usuario”.

Algunas de las bicicletas van exclusivamente a pedal, otras son eléctricas, pero quien las emplee no tendrá que preocuparse por cargar las baterías: serán los servicios de la USC los que se encarguen de que estén listas cada mañana: "La carga debería aguantar todo el día y a primera hora se cambian las baterías. Somos nosotros los que gestionamos esa carga. También para tener más controlada la carga. Asimismo, hay bicicletas convencionales, que son más ligeras".

En el punto de aparcamiento junto a la Biblioteca Concepción Arenal, casi nadie tenía ni idea sobre el nuevo servicio. ¿Lo van a usar? Pues opiniones para todos los gustos: “Me estaba registrando porque es una buena iniciativa y los campus están lejos si vas caminando todo el rato”, nos explicaba una alumna. Un joven nos reconocía que tenía miedo de caerse con la bici, pero ve útil la iniciativa: “para cuando tienes un apuro y necesitas ir al campus norte”.

También hay quien vive cerca de su facultad y no le resulta práctico y hay quien sigue prefiriendo su coche particular o el autobús urbano.